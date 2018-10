Česká levice ohrožena. Padne za oběť řízené likvidaci?

Sputnik ČR se ptá Dr. Pavla Pilného, spisovatele a novináře, co soudí, že se nyní děje s levicí nejen v Evropě, ale zejména v ČR. Poslední komunální volby jsou ranou pro ČSSD i KSČM. Jsou tyto partaje odsouzeny k tomu, aby se přesunuly do kouta zapomnění, nebo je šance, že chytnou druhý dech a že mají co říci, případně potenciál ovlivňovat dění?