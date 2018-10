„Ať se Juncker nemíchá do politiky.“ Babiš tvrdě zareagoval na kritiku kvůli sirotkům

Český premiér Andrej Babiš se ve Varšavě setkal se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým, projednali spolu otázky migrace. Okomentoval i výrok šéfa EK Jeana-Claudea Junckera, který ho zkritizoval kvůli neochotě přijmout do Česka syrské sirotky.

„Pomůžeme dětem tam, kde se narodily a žily, tedy v Sýrii. Mám projekt. Momentálně tam hledáme pozemek, že bychom tam pro ty děti postavili byty, školu, školku, jídelnu," řekl Babiš, jeho slova uvádí iDNES.cz. Co se týče Junckera, premiér je toho názoru, že je zbytečné, aby se míchal do politiky, protože to není jeho role.

© AFP 2018 / Ozan Kose Celkem 120 rodin je připraveno ujmout se syrských sirotků. Budete i vy jednou z nich?

Později v komentáři pro Parlamentní Listy uvedl, že ze sirotků se stalo politické téma.

„Politici by měli přestat dávat silná prohlášení, naopak by měli pro ty děti začít něco reálně dělat. Začal jsem se tomuto tématu věnovat a chystáme konkrétní plán, jak syrským dětem pomoci v jejich zemi a taky v uprchlických táborech," prohlásil Babiš.

Podle jeho slov v Sýrii musí být především nastolený mír, aby se Syřané a jejich děti mohli vrátit zpátky domů a začali obnovovat svoji zemi.

„K tomu potřebují mír, stabilitu a vzdělání. A s tím jim chceme pomoci," dodal na závěr.