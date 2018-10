Spadl by Masaryk z koně, kdyby poslouchal Zemana v rozhlase? Pohled z Moskvy

Ozvěna skandálu, který vybuchl po posledních neslušných slovech prezidenta Zemana, dolítla do Moskvy. Jde o rozhovor v Českém rozhlase, kdy prezident státu informoval o tom, komu hodlá 28. října předložit státní ocenění, a označil je za bojovníky proti ekonomickým zmrdům.

Na to na Twitteru okamžitě reagoval 1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka: „Nezklamal sebe, zklamal úřad, který zastává. Masaryk, kdyby dnes slyšel rozhlas, tak by spadl z koně." Jiné osoby českého politického Olympu mluvily stejně ostře. Co ve skutečnosti způsobilo jejich vztek? Má hlava státu právo použít během svého projevu expresivní slovní zásobu?

Takto vidí situaci z Moskvy Boris Šmelev, vedoucí Centra zahraniční politiky Ústavu ekonomiky Ruské akademie věd:

Zemanův vulgarismus byl obhajován citátem Haška. Internetová bouřka je extravagantní, originální člověk, vyniká na politickém beau mondu České republiky. Ale buďme upřímní, podobní politici jsou v Polsku, v Maďarsku a dokonce i ve Francii. I současný americký prezident Trump se nestará o výrazy. Člověk je tak vytvořen, že se někdy prostě nedokáže ovládnout. Samozřejmě Zemanovo vyjádření není v tomto případě příliš správné, ale nevidím nic zvláštního. Myslím si, že si do něho opět rýpli, protože se objevila záminka urazit politického giganta. Výzva k Masarykovi, že zakladatel Československé republiky by takovou věc nesnesl, není, výzvou o politickou korektnost, ale akt politického boje s prezidentem. Chápu, že Zeman může způsobit vztek a hněv jak svými slovy, tak skutky. Připomeňme jediný fakt, když se Západ pokouší zajistit Putinovi obstrukce, Zeman projevuje vyvážený a uctivý postoj k ruskému prezidentovi a jeho politice.

Je známo, že se Vladimir Putin během komunikace s novináři a občany také nevyhýbá expresivní a pestré slovní zásobě…

Pro nás je to normální jev, protože v Rusku je poněkud jiná politická kultura a postoj k vůdci než v Evropě. Jeho ostré výrazy se libí veřejnosti a politické prostředí prostě kopíruje tento styl. Takže ke sporům a rozhořčením kvůli Putinovým tvrdým výrazům nedochází. Mimochodem v Rusku dokonce i carové používali sprostou mluvu. Zvláště se tím vyznačoval car Alexandr III., který klel jako pohan. Stalin také používal výrazy na pokraji faulu. Nepřekvapíte Rusy silnými slovy! Je zajímavé, že se zdá, že nyní se tento jev rozšiřuje do Evropy.

Podle posledního (zářiového) průzkumu CVVM 51 % voličů důvěřuje prezidentu Zemanovi. Toto číslo se udržuje od května do června. Ale mezi politicky korektními poslanci je rating důvěry jen něco přes 30 %, vláda nedosahuje 40 %. Ukazuje se, že vulgarismy v Zemanově řeči, který znepokojuje intelektuály, nevystraší obyčejné voliče?

Zdá se mi, že pro běžné Čechy je důležitější činnost Zemana jako prezidenta, nikoliv jak se vyjadřuje a jak inteligentně formuluje své myšlenky. Možná, že jeho pobuřující chování dokonce způsobuje soucit, je příznivě vnímáno lidmi, kteří mají pocit, že je stejný jako oni. Nemyslím si, že český vůdce záměrně hraje tuto hru. Jednoduše existuje jazyk diplomacie, kde je vše přísně regulováno a existuje jazyk politiky, kde je mnoho povoleno.

Líbí se vám taková slovní zásoba, vždyť jste původně diplomat?

Ano, pracoval jsem na MZV na Diplomatické akademii, a proto jsem si zvykl na pečlivé zacházení se slovem a já sám nepřijímám drsnost a hrubost. Ale to je můj osobní specifikum. Objektivně v použití expresivní slovní zásoby politikem dokonce nejvyššího stupně nic kriminálního nevidím.

