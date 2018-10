Na Pardubicku došlo k nehodě autobusu s dětmi, 33 zraněných

K nehodě došlo po třetí hodině odpoledne u Dolních Ředic na silnici 36. Na místě zasahuje pět hasičských jednotek.

„V autobusu cestovaly děti. V tuto chvíli hasiči spolu se záchrannou službou třídí zraněné osoby. Řidiči s největší pravděpodobností praskla pneumatika. Autobus leží na boku v poli," oznámila mluvčí hasičů Vendula Horáková, podle které se zranilo až 33 osob.

Nehoda autobusu — fotografie z místa pic.twitter.com/JD9etFQNmf — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) 18 октября 2018 г.

Podle záchranářů v autobuse cestovalo asi 40 dětí.

„Dvanáct až patnáct lidí bylo zraněno, z toho 6-7 středně těžce. Vedoucí lékař si vyžádal stan pro řešení mimořádných situací a přiletěl také vrtulník z Hradce Králové," oznámil Novinkám.cz mluvčí záchranářů Aleš Malý. Neupřesnil však, zda se zranily jen děti, nebo i další cestující.

„Byl aktivován traumaplán pro Chrudim a Pardubice. To, co se událo v Hřebči v tunelu předevčírem, kde to bylo cvičení, je nyní v reálu," oznámil hejtman Pardubicekého kraje Martin Netolický (ČSSD).

Silnice bude neprůjezdná minimálně do 18 hodin.