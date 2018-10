Petr Mach si chtěl přihřát polívčičku. Ale podařilo se mu to?

Česká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se 17. října setkala s maďarskou ministryní pro záležitosti rodiny a mládeže Katalin Novák, se kterou se podle příspěvku na Facebooku shodla na bezplatných obědech ve školách a povinné školkové docházce od tří let. A právě docházka od tří let vyvolala největší rozruch.

Jana Maláčová po setkání s Katalin Novák přidala na svůj Facebook příspěvek, kde shrnuje výsledky.

„Dnešní setkání s Katalin Novák, maďarskou ministyní pro záležitosti rodiny a mládeže, bylo velmi inspirativní. Shodly jsme se hlavně na bezplatných obědech ve školách, povinné školkové docházce od tří let a masivní výstavbě jeslí a škole — rodiče by tak mohli lépe slaďovat profesní a osobní život. Znovu jsem se utvrdila v tom, že dělat rodinnou politiku srdcem, s přesvědčením a jasnou vizí má rozhodně smysl," napsala v původním statusu ministryně.

Proti tomuto příspěvku vystoupil politik Petr Mach, kterému se nelíbí především školková docházka od tří let. Podle něj by o školce měli rozhodovat samotní rodiče dětí, ty přece lépe než politici ví, co je pro jejich ratolest nejlepší.

„Ta neo-marxistická ministryně Maláčová, to je fakt síla. Ona chce povinnou školkovou docházku od tří let, a ještě tomu říká „dělání rodinné politiky srdcem". Nechme to prosím na rodičích, kteří vědí lépe než ministři, co je pro jejich děti dobré," píše na svém Facebooku.

Říkáte si, co je to za nesmysl, povinná školková docházka od tří let? Možná se ministryně Maláčová špatně vyjádřila, nakonec ale svůj příspěvek upravila a dovysvětlila své myšlenky, to však Petru Machovi nezabránilo v tom, aby ji společně s dalšími internetovými uživateli stihl pěkně zdrbat.

Pod příspěvkem Petra Macha to vře. Většina (možná všichni) uživatelů tvrdě vystoupila proti ministryni.

Hugo Fox: Socialistická ministryně vymýšlí socialistické kokotiny a příkazy. Jestli dám své dítě do školky, nebo o něj budu pečovat a vychovávat sám je čistě věc me rodiny a moje a ne státu. Je něco jiného "možnost|" dát dítě do školky a něco jiného povinnost. Je třeba více DDT a ten hmyz vyhubit hned po vylíhnutí. Zákon definuje povinnou školní docházku jinak a u toho je třeba zůstat. Touto salámovou metodou pracuje EU a dostali bychom se k tomu že hned po skončení kojení je třeba dítě zespolečenštit a vychovávat státem po vzoru Norska

Pavel Duchan: To je dobrý úlet. Lidé prostě pracovat musí. Kdy zavede povinnou pracovní docházku? Milan Jahoda proč se ministryněmi stávají stále hloupější a hloupější ženy? a přitom je u nás obrovské množství chytrých žen ach jo

Josef Klapal: Vidle na takovou slepici. Bohužel, na takovou nebetyčnou hloupost a drzost už nelze koukat se shovívavostí. Nic měkčího fakt napsat nedokážu.

Pavel Kaňka: A já si naivně myslel, že horší než Marks(x)ová (Engelsová) to už být nemůže…

Někteří domýšlivější uživatelé poznamenali, že by se spíš měl zajistit dostatečný počet míst ve školkách.

Jaroslava Richterová: Bylo spíš lepší aby to místo pro děti bylo…než řešit jestli dítě půjde nebo nepůjde do školky

Někteří uživatelé se ministryně i zastali.

Marcel Švorc: Mechu zas ses včera ožrals, abys mohl psát ty svoje klausovský pičoviny jdi do prdele. Neoblbče ty víš hovno o Maláčové tobě sere do palice hňupoviny teplej K a ty je trobíš do světa. Jsi neoklausovský vůl.

Další uživatelé zaznamenali, že ministryně ještě před zveřejněním příspěvku Petra Macha svůj upravila a uvedla na pravou míru, jak její výrok byl myšlen. Otázkou zůstává, proč to nezaregistroval i Petr Mach… Možná si chtěl přihřát polívčičku?

Lukáš Fryč: Je zajímavé, že vy jste před hodinou vydal tento příspěvek, ale ministrně už včera napsala, že to byla špatná formulace, ale to už se tu asi neukáže…

Marek Samec: Paní ministryně pak status upravila, prý to myslela tak, že stát má od 3 let povinnost zajistit místo ve školce pro dítě.

Ministryně Maláčová skutečně své vyjádření vysvětlila. A tato interpelace určitě potěší spousty rodičů, jestli skutečně budou zajištěna místa pro všechny děti, jejichž rodiče budou chtít služby školek využít.

„Je potřeba uvést na pravou míru nešťastnou formulaci ‚povinna školková docházka‘. Samozřejmě jsem tím myslela, že stát musí garantovat místo v předškolním zařízení každému dítěti od tří let, jehož rodiče to budou chtít! Když rodiče usilují o místo ve školce pro tříleté dítě, tak jej musí dostat. V minulém šk. roce stát zamítl přes 33 tisíc žádostí o umístění do MŠ. Podporuji možnost volby a přesně proto také navrhuji financování projektu Dětské skupiny a mikrojesle ze státního rozpočtu," doplnila do svého původního příspěvku ministryně Maláčová.

*Všechny komentáře uživatelů redakce ponechala v původní formě.