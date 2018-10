Babiš o Vondráčkově návštěvě Ruska: Němečtí poslanci hrají s ruskými kolegy dokonce fotbal

Premiér Andrej Babiš se vyjádřil k poslední cestě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka, která vedla do Ruska. Babiš zdůraznil, že Vondráček Českou republiku reprezentoval skvěle a je potřeba vést s Ruskem dialog. O události píší česká média.

Podle portálu Aktualne.cz měl Babiš také zdůraznit, že Česká republika je toho názoru, že okupace ukrajinského Krymu je zcela nepřijatelná a unijní sankce platí.

© AFP 2018 / Michal Cizek Česká herečka kritizuje Babiše na Facebooku. Reportéry Sputniku vyzývá k emigraci

Návštěva Ruska , kterou nedávno vykonal Vondráček, vzbudila rozsáhlou diskuzi. Většině se totiž nelíbilo, že Vondráček jednal s politickými činiteli, kteří se octli na sankčním seznamu. Podle portálu se jednalo například o předsedy obou parlamentních komor, kteří se právě na zmiňovaném seznamu nachází. Jde o Vjačeslava Volodina a Valentinu Matvijenkovou.

Na to ale Babiš okamžitě zareagoval. Upozornil totiž na to, že poslanci Německého spolkového sněmu s ruskými kolegy dokonce hrají fotbal. „Celý svět tam prostě chodí," cituje portál slova českého premiéra.

Někteří tuto Vondráčkovu cestu vnímají jako problematickou, i když se jednalo o cestu zdravotnického výboru, kterou předseda pouze vedl. Babiš i přesto ale podpořil návrh Pirátů, aby Vondráčkovu cestu projednalo plénum dolní komory.

„Ono se to na tom plénu vysvětlí, myslím, že pan Vondáček nemá co skrývat," dodal Babiš a závěrem podotkl, že cesta předsedy Sněmovny do Ruska byla úspěšná.