Oslavy stého výročí vzniku ČSR: Opozici na Václavák nepouštějte!

Během těchto oslav však zřejmě nebude prostor pro vážné rozhovory o tom, co dnes zůstalo z československé samostatnosti. Shromáždění veřejnosti s takovým programem chce na počest tohoto výročí svolat iniciativa Čest, Svoboda, Respekt. Avšak poprvé za poslední léta se tato iniciativa setkala s poněkud zarážející reakcí pražského Magistrátu, co se týče jejich prohlášení o této akci.

„Je třeba připomenout lidem, že jsme přece jen vznikli jako nezávislý český stát," řekl v rozhovoru pro Sputnik známý občanský aktivista Zdeněk Chytra. „Ano, ocitli jsme se v různých dobách pod cizím tlakem, byli jsme nuceni provádět cizí politiku. Bylo tomu tak za hitlerovské okupace, kdy jsme byli německým protektorátem. Pak, po osvobození, jsme se octli ve sféře vlivu SSSR. Zdálo by se, že v roce 1989 získali Češi konečně vytouženou svobodu. Jenže ta netrvala dlouho. Dnes jsme totiž znovu pod nátlakem, nyní bruselským."

O čem konkrétně byste chtěli mluvit na Václavském náměstí?

Máme tam tři témata. Za prvé je to oslava výročí vzniku republiky. Druhým tématem jsou globální pakty nebo globální pakt o migraci, u něhož chceme zabránit tomu, aby ho Česká republika přijala. A třetím tématem je Istanbulská úmluva, která se má ratifikovat a která do našich zákonů zavádí genderovou ideologii. A z tohoto důvodu, protože my na těchto mezinárodních smlouvách dlouho pracujeme a máme je v podstatě detailně rozebrané, se nám podařilo oslovit široké spektrum lidí. Tito lidé, samozřejmě, přijdou podpořit tuto demonstraci, protože ty smlouvy mají společnou jednu věc — v určitých oblastech nám berou rozhodovací pravomoci jako českého státu.

Očekáváte, že se na akci budou podílet i politici, zástupci či umělci?

Začali se nám hlásit lidé hlavně z SPD. Ti mají dnes nebo zítra celostátní grémium, kde se dohodnou, jestli na tu demonstraci přijdou. Ale pravděpodobně ano.

Četla jsem na Facebooku, že přijedou i lidé žijící daleko od Prahy, a to až 200, 400 či dokonce 7 tisíc kilometrů. Jedna dívka napsala: Já tam budu a jak jsem zjistila, i mnoho našich známých. Brno přijede.

My tyhle informace dostáváme také. A hodně se nám hlásí lidé z Moravy, dokonce více než z Čech.

Dne 28. října se v Praze uskuteční různé akce. Nebojíte se, že Václavské náměstí pro vás nebude volné?

Bojíme, velice se bojíme… Ale my to máme dohodnuté s Magistrátem tak, že budeme jenom v té spodní části. A ta další akce, která je tam nahlášená, začíná až v pozdějších večerních hodinách. My bychom tam už teoreticky v tu dobu být neměli. Takže by tam nemělo dojít přímo ke střetu. Ale vzhledem k tomu, že s námi Magistrát komunikuje, řekněme, velice zvláštním způsobem, kdy vlastně mluví o různých akcích, které jsou na Václavském náměstí nahlášeny, přitom tyto akce vůbec neexistují, potom nám přesouvají termíny a přesouvají nás z místa na místo, tak je to všechno takové divné. To se nám v minulosti ještě nestalo. Takže já osobně v tomto ohledu obavy trochu mám.

Když mluvíme o stém výročí samostatného Československa, tak mluvíme o dědictví prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Co podle vás z jeho dědictví zůstává relevantní i dnes? Zajímají nás vztahy mezi Čechy a Rusy.

Zastáváme stanovisko, že potřebujeme mít dobré vztahy s Ruskem. A samozřejmě jsme proti sankcím vůči Rusku. Jsme za to, aby ty sankce byly už konečně zrušeny. Na tom prostě trváme, protože je velice důležité, aby Česká republika měla s Ruskem dobré vztahy bez ohledu na to, co říká Evropská unie. A za tím si naprosto tvrdě stojíme.

Podpořil by vás v tom prezident Masaryk?

Nevím, zda by nás v tomto T. G. Masaryk podpořil, ale my bereme odkaz Masaryka spíše z toho pohledu osamostatnění jako takového. Ne z toho pohledu mezinárodní situace, která byla kdysi a která je dnes, protože ta situace není stejná. My se prostě teď přikláníme k tomu, že je potřeba urovnat ty vztahy s Ruskem, a hlavně se zbavit těch sankcí. To je pro nás důležité. Spousta lidí je teď poslední dobou znepokojená právě přesunem vojenské techniky směrem na Ukrajinu. A spousta lidí má strach z toho, že se NATO bude snažit vyvolat nějaký vojenský konflikt. Samozřejmě, že tohle také okrajově zazní na té demonstraci, že lidé mají prostě obavy a že se nám to také nelíbí.

