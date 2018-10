Politik SPD: V budoucnu může hranice uzavřít i Česko

Dohoda o volném pohybu po Evropské unii nefunguje. Přiznává to Brusel. Přitom Schengen je jedním z toho mála, co Čechy drží v evropském svazku.

Víte, že schengenská zóna nefunguje? Ano, do sousedního Polska si pro párky bez problémů zajet můžeme, ale kdybychom zkusili výprodej v německém Altenbergu, můžeme narazit na nepříjemný problém. V německém pohraničí na nás s velkou pravděpodobností zamává policejní kontrola. Problému si všimli už i v dalekém Bruselu. Nevadí jím, že Němci perlustrují Čechy po cestě do supermarketu Netto. Evropští byrokraté znejistěli z jiného popudu. Schengen nefunguje, a to znamená, že se Unie viklá v základech.

Evropská komise vyzvala šest členských států schengenského prostoru, aby přestaly prodlužovat kontroly na svých hranicích. O koho se jedná? Kontroly na některých úsecích svých hranic v reakci na migrační krizi z roku 2015 zavedly Německo, Rakousko, Francie, Švédsko a Dánsko. Přidalo se k nim i Norsko, které není v EU, ale připojilo se k schengenské zóně. Evropský komisař Dimitris Avramopulos před nedávným jednáním ministrů vnitra EU v Lucembursku řekl, že si návrat k Evropě se zavřenými vnitřními hranicemi nedokáže představit.

Představit si to nedokáže, ale realita už je taková. Hraniční kontroly mohou být zavedeny maximálně na půl roku. Jenže od jejich zavedení uplynuly tři roky a v Berlíně či Vídni se tváří, že budou platit dál. Zatím prý do května 2019, pak se uvidí. Jinými slovy je to dočasné opatření na neurčito.

Sputnik o tichém hroucení Schengenu hovořil s občanským aktivistou a členem hnutí Svoboda a přímá demokracie — Tomio Okamura Pavlem Pešanem.

„Evropská komise má právo na svoje výzvy, ale realita je taková, že pokud nebudou chráněny vnější hranice EU, tak státům nezbývá nic jiného než se pokoušet chránit alespoň svoje hranice," říká Pešan k postoji Bruselu.

Komisař Avramopulos tvrdí, že Evropská unie pro bezpečnost svých občanů v uplynulých letech mnoho udělala. Jak se to projevuje, nepopsal. Uprchlíci do Evropy stále jdou a unijní deklarace pro n z nějakého důvodu nejsou překážkou. Může vůbec Schengen plnohodnotně fungovat, když se nevyřešil problém s uprchlíky, kteří s chutí kočují do Evropy?

Pan Pešan si myslí, že ano, pokud členové EU budou uprchlickou hrozbu vnímat adekvátně. „Fungovat může, ale jen v případě, že se národní vlády nebudou ohlížet na rizika z tohoto plynoucí. Tudíž plnohodnotně fungovat nebude, zodpovědné vlády musí ta rizika zohlednit. Jako člen třetí největší parlamentní strany Svoboda a přímá demokracie — Tomio Okamura (SPD) mohu říci, že naši poslanci budou v tomto vždy tlačit na vládu, aby tato rizika nebyla podceňována. Kvůli tomu nás občané zvolili a nezklameme je," říká.

Ví se, že snad hlavním argumentem, kterým Čechy přesvědčují o nutnosti členství v EU je Schengen. Mělo by smysl setrvání Česka v EU, když by Schengen byl definitivně demontován? Občanský aktivista si myslí, že tvrdit, že EU = Schengen není správné. „To je častá manipulace, Schengen není podmíněn členstvím v EU," říká.

Nemohli jsme se na závěr nezeptat: nebylo by pro Česko výhodné zavřít své hranice? Když si to může dovolit Rakousko nebo Dánsko, proč ne my?

„Nemyslím, že v současné době je nutné uzavírat svoje hranice. Ale dokáži si představit, že pokud bude migrační krize nadále eskalovat, tak tento krok bude namístě. Zejména pokud by se díky neřízené a nekontrolovatelné migraci začaly v sousedních zemích šířit nebezpečné choroby ze zemí třetího světa, tak bude nutné jednat rychle," říká Pavel Pešan.

