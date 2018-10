DOSTÁVAJÍ ZA TO ZAPLACENO! Uživatelé reagují na další smrt českého vojáka v Afghánistánu

„Jeden voják rtn. T. P. (1976) padl a další dva vojáci 1. jednotky podpory a vlivu (PaV) byli zraněni. Vojákům byla na místě poskytnuta první pomoc a následně byli letecky transportováni do vojenské nemocnice na základně Bagrám. Zranění vojáci jsou mimo ohrožení života," uvedl včera Generální štáb Armády České republiky.

Podle informací jsou mrtvý voják i oba zranění z 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. Tato skupina v Herátu a Logaru cvičí afghánské vojáky. Podle Opaty byl útočník „insider", ale nikoli příslušník jednotek, které Češi v Afghánistánu cvičí.

Češi se opět stali terčem útoku v Afghánistánu

Na sociálních sítích se mezi českými uživateli strhl nelítostný boj, téměř jako na frontě. I když každá smrt českého občana je tragická, někteří uživatelé v Češích v Afghánistánu vidí jen žoldáky…

Dominik Koleják Bojovat za zájmy jiné země? Sorry jako… Je to smutné, ale jsou tam dobrovolně a jsou tam kvuli jiných. Pro mě aktuálně víc jak žoldák, hasič

Jakub Krsička To je už je úplně komedie, jsou to žoldáci tak co je tu tak oslavujete? Za čí zájem bojuju? Proč tam jsou? PROTOŽE ZA TO DOSTÁVAJÍ ZAPLACENO!!!!!

Další uživatelé kritizují informace o pomstě, kterými se nedávno česká armáda chlubila, když jednoho z organizátorů prvního útoku na české vojáky zneškodnila a druhého zajala. Logicky to nemohlo zůstat bez reakce Afghánců, kdo za to ponese odpovědnost?

Filip Jelinek Hovada,to máte zato že troubíte do světa jak likvidujete a „mstíte" ten první atentát — tohle je naprostá katastrofa a ostuda,takováhle spackaná mise — a jestli si myslíte že vás teď nechaj Afghánci na pokoji,tak se velice mýlíte!! Nemám slov!! Hrajete si na Vietnam??

Některým se nelíbí, že se tam Česko nechalo zatáhnout kvůli NATO a Američanům.

Jindrich Klimek kdyby tam nebyli a nedělali podržtašky amíkům,tak je vše v pořádku.To ti hlupáci ve vládě budou za ně brečet a slibovat zase " plnění závazků" amíkům!

Jaroslav Harbich Válka v Afghánistánu se vyhrát nedá a všichni to vědí, bohužel jsme se nechali zatáhnout do této americké akcičky a teď už není cesty zpět,budeme si to muset vyžrat až do hořkého konce.

V Afghánistánu zabili útočníci dalšího českého vojáka

Další Češi si uvědomují, že tady přestává veškerá sranda. Podle nich se čeští vojáci dostali do skutečné války, ze které už není cesty zpět.

Robert Sebik Gajdoš To už není sranda oni už jedou cíleně na českou armádu no to ještě bude veselo😡😡😡👊🏿👊🏿👊🏿👊🏿

Kamil Gurun Horváth Tak už to jede. Tohle bude ještě maras. Kontrola nad situaci je out. Konec. Finále. Upřímnou soustrast. Jsme v regulérním pekle:-((.

Peter Mostek se zase bojí mediální masáže… Úkol médií spočívá hlavně v tom, že je potřeba národ informovat. Proto je trošku zarážející, jeho příspěvek…

Peter Mostek Zase bude medialni masaz… jaci jsou to hrdinove a bude sirena… a zase medialni prujem na obzoru… Proc nebrani nasi vlast a bojuji za zajmy cizich?

Pan Mundok to vidí zcela jasně, možná je to k zamyšlení. Na chvíli se stáhnout a později se nenápadně a hlavně tiše vrátit. Hlavně netroubit do světa, jak se budeme mstít.

Tomáš Mundok Jsem pro sbalit kufry a dóm umírat kvůli NATO a USA je zbytečné

V krátké době už jde o třetí útok na české vojáky v Afghánistánu. Ve středu minulý týden bylo při útoku na českou patrolu zraněno pět českých vojáků, jeden byl zraněn těžce. V srpnu při sebevražedném útoku na východě Afghánistánu po útoku atentátníka zemřeli tři příslušníci mise NATO.

