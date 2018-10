Pojezný o návrhu Zaorálka stáhnout vojska z Afghánistánu: Škoda, že se o to nezasadil dřív

„K úmrtí českého vojáka mohu říct pouze to, že mne mrzí zmařený život mladého člověka a mohu pouze dodat: čeští vojáci nemají umírat v cizích válkách, které naše občany stojí nemalé finanční prostředky a bohužel i to nejcennější — lidské životy! Jsem rád, že se probudila i ČSSD a nyní připouští to, co říkáme jako KSČM už dlouho. Škoda, že se o to L. Zaorálek nezasadil jako ministr. Měl na to páky!" napsal ve svém příspěvku Pojezný.

© REUTERS / Goran Tomasevic V Afghánistánu zabili útočníci dalšího českého vojáka

K této záležitosti se Pojezný vyjádřil v souvislosti s tragickou smrtí dalšího českého vojáka — Tomáše Procházky. Ten v pondělí zahynul po jednom z útoků na vojenské misi v Afghánistánu. Podle portálu denik.cz se měl útok odehrát na základně Shindand v afghánské provincii Herát, a to v pondělí kolem 11.20 hod našeho času. Portál idnes.cz uvedl, že česká armáda má v současné době v Afghánistánu asi 350 vojáků. Největší jednotka chrání vojenskou a leteckou základnu Bagrám.

V důsledku této nečekané a tragické smrti se rozpoutala diskuze o tom, zda je přítomnost českých vojáků na misi v Afghánistánu vhodná. K této otázce se vyjádřil i Lubomír Zaorálek — bývalý ministr zahraničních věcí, šéf zahraničního výboru Sněmovny a místopředseda strany ČSSD.

„Je třeba hledat cestu, jak kontingent postupně stáhnout. Afghánistán je cíl, který je mlhavý," prohlásil Zaorálek. Dodal, že další pobývání tam nevede ke konsolidaci situace a že bylo chybou do Afghánistánu vůbec jít.

Zaorálkovo vyjádření vyvolalo rozporuplnou diskuzi mezi předními politiky různých stran, stejně jako mezi současnými misnistry. Je zrějmě, že v nejblížší době se bude o tom projednávat i na vládní úrovni.