Exvelvyslanec ČR: Musíme být neustále obezřetní, a to na obě strany – Západ a Východ

Na začátku rozhovoru Zelený zdůraznil, že pro něho osobně je vznik Československa jedním z nejvýznamnějších bodů historie země.

Dále uvedl, že měl radost z pádu komunistického režimu. V této souvislosti však poznamenal, že vždy, když vzpomínáme, co bylo, tak to vzpomínáme s jistou nostalgií už jenom proto, že jsme byli mladší. Naopak špatné věci už nevidíme, je přirozené vzpomínat na krásné věci.

„Já jsem bolševiky nenáviděl, ale bylo to mé mládí, zažili jsme spoustu věcí na škole, měli jsme krásné dětství, jako dítě člověk ty hrůzy nevidí. A to je přece dobře. Ne že bychom se na minulost dívali shovívavě," uvedl v komentáři spisovatel.

Pak přišla řada na otázku členství České republiky v EU. Zde bývalý velvyslanec vyslovil názor, který byl daleko od optimismu.

„Evropská unie má svůj potenciál, ale žene se špatným směrem. Byla vynikající, zvlášť když začínala jen na ekonomické spolupráci a otevřených hranicích vůči lidem a zboží. Ale poslední dobou to přerostlo do mamutího bruselského systému, který už si osobuje právo vlastně určovat všechno. Byli jsme také velice ekonomicky naivní, když jsme si mysleli, že nám sem Západ přijde pomáhat," poznamenal Zelený.

Zde exvelvyslanec upozornil na dnešní stav některých odvětví české ekonomiky, která se podrobila ničícímu vlivu Západu

„Pak jsme zjistili, že to tu začal likvidovat, speciálně mě napadá cukrovarnický průmysl, ale i těžký průmysl, zemědělství. Vždyť jsme i napříč komunistickému marastu měli nezanedbatelný výrobní potenciál, který jsme mohli lépe ‚prodat‘. V tom jsme byli velmoc a zahraniční firmy sem přišly, aby nám to zavřely. To vidím jako velice negativní, že jsme se demokraticky příliš, naivně a rychle otevřeli světu, a ten nás nedemokraticky ekonomicky schlamstl," popsal situaci Zelený.

Rovněž dodal, že Západ by si měl uvědomit, že Česká republika má jiné historické reálie, jiné historické zkušenosti. To by podle jeho názoru bruselští úředníci měli vidět, ale bohužel to nevidí.

Když se diskutovalo o tématu Německa, jehož podniky zainvestovaly českou porevoluční obnovu, Zelený se neudržel hodnocení migrační politiky německé kancléřky.

„Kolikrát na základě nějaké blbosti, něčeho, co nastartuje nesváry. Zažili jsme si tu obě strany, z Východu i ze Západu, protože jsme na rozmezí. Proto je dobré s nimi být v otevřených vztazích, ale být neustále obezřetní, a to na obě strany. I kvůli tomu, jaká je teď v Německu situace. Paní Merkelová s tím svým německým stigmatem chce tzv. pomáhat, proto všechna ta pozvání migrantům. Sice se moc neintegrují, nepracují, ale Německo to nějak ekonomicky zaplácne. Vzniknou tam však zcela logicky protireakce. Je tam podhoubí těch, kteří budou bojovat proti migrantům, protože to je částečně v lidské přirozenosti. Někteří se s tím smíří, jiní nesmíří. Tuto rasistickou vlnu vlastně nastartovala kancléřka Merkelová tím, že migranty pozvala, aby jim tzv. pomáhala ekonomicky, možná i politicky, možná i humanisticky. Ale nastartovala tím i to německé rasistické podhoubí, které tam bylo a je skryto a vystrkuje už své ďábelské růžky. To je nebezpečí, které tam do budoucna může být. Takže udělala kontraproduktivní akci," okomentoval současný problém novinář.

K otázce vztahu s Ruskem Zelený uvedl, že tento stát ve své síle hraje určitou roli velmoci, kterou by Česká republika měla akceptovat jako realitu a snažit se využívat jeho ekonomický potenciál. Zároveň podotkl, že je zapotřebí být obezřetný.

„Snaha Ruska sem nějakým způsobem pronikat bude pořád a my bychom se tomu měli chytře bránit. Na druhou stranu bychom měli uznávat jisté vazby. Můj otec byl tzv. Staročech, slavjanofil. Viděl Rusko jako to slovanství, kde je síla, k němuž se máme přimknout," uvedl Zelený.

Podle jeho slov se musí počítat s tím, že v budoucnu budou pokračovat migrantské, potažmo dobyvatelské tlaky ze všech částí světa.

„Nabíledni je tu historicky tlak arabský, mohamedánský do Evropy. To je v nich prostě zakódováno, že musí Vatikán dobýt a dosáhnout světovlády Koránu. A pak je tady samozřejmě i Čína. To jsou faktory, které tady do dalších staletí jsou, a historie nám říká, že nic není navždy stabilní. Národy či jejich seskupení stoupají ve své moci, kultuře a slávě, ale pak neúprosně padají „pod kopyty vetřelců". Potom, kdybych si měl vybrat mezi Arabem, Číňanem a Rusem, tak si samozřejmě vyberu Rusa," vysvětlil svůj názor etnolog.

Na závěr se mluvilo o tom, že z původního Československa už jsou dva samostatné státy. Zelený se domnívá, že je dobré, jak to dopadlo, protože přece jen Slováci jsou národ, který potřeboval sám sebe prezentovat. Na druhou stranu uznal, že ho mrzí, že se u mladé generace vytrácí vztah ke slovenštině, k té řeči jako takové.

„Moje manželka je Slovenka, a když začne mluvit na vnuky slovensky, tak jí polovičku slov nerozumí. Naše generace si při sledování slovenských filmů ani neuvědomovala, že to je jiná řeč. Tady je velká chyba České televize, já obecně nemám televizi rád, protože je velký manipulátor, tak ať jako manipulátor udělá také něco pro dobro této věci. Měla by si vzít za cíl věnovat jeden večer slovenským filmům, slovenskému divadlu, aby to pro naši mladou generaci nebyla cizácká řeč," podotkl ve svém komentáři bývalý velvyslanec.