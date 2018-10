Jsme odsouzeni k přijímání „nákladu 200“, dokud z Afghánistánu neodejdeme. Názor

„Já s tím rozhodně nesouhlasím, protože tímto způsobem se s terorismem nebojuje, nemůžete okupovat cizí stát, ve kterém je možná nějaký terorista, nemůžete říct, že všichni občané nějakého státu jsou teroristé. To je holý nesmysl," řekl v rozhovoru pro Sputnik známý politolog Daniel Solis.

Solis: Takže jestli toto někdo tvrdí, že bojovat v Afghánistánu je důležité v boji proti terorismu, tak já si dovoluji tvrdit opak. Že terorismus vyvolává útlak a okupace nějakého lidu, nějakého národa. Když byla Československá republika za 2. světové války okupována Německem jako protektorát, tak co se tehdy na území Československa objevilo za fenomén? Partyzáni! Partyzáni, kteří bojovali proti té okupaci a těm okupačním silám. Jak okupační síly říkaly těm partyzánům? Teroristi! To znamená, že jestli si někdo myslí, že v Afghánistánu jsou teroristé, tak je to paralela s 2. světovou válkou, která ukazuje jasně, že kdybychom — a to nemluvím jenom za Československo nebo Českou republiku, ale za celé to mezinárodní společenství — neokupovali Afghánistán, tak je velmi pravděpodobné, že tam nebudou ani žádní partyzáni — to znamená teroristé. Ne všichni Afghánci, byť by třeba žili mimo Afghánistán, jsou teroristé, to je nesmysl. To je první věc. A druhá věc. Ti teroristé, kteří působí někde mimo Afghánistán a jsou Afghánci, pak je otázka, proč páchají ten teror? A podle mého názoru mohou mít dva důvody. Jeden důvod je ten, že bojují proti okupaci, nebo samozřejmě jsou ti lidé součástí teroristických organizací, které nebojují za osvobození Afghánistánu, ale bojují za jinou agendu, dobrý příklad je třeba Al-Káida, která bojuje za jinou agendu. Všechny tyto islamistické skupiny bojují za nějaký chalífát, bojují za náboženské cíle, ale jak zase v podstatě ukazuje historie. Tyto teroristické buňky jsou součástí nějaké skryté agendy, která vede až k nějakým velkým hráčům, třeba státním aktérům jako Saúdská Arábie, Katar. A to jsme viděli jejich roli v syrské válce, která byla také válka v uvozovkách partyzánská. Kde oficiální vládní vojska byla napadána a města byla destabilizována teroristickými organizacemi. A všechny tyto organizace byly samozřejmě někým vyzbrojovány a někým financovány. Tak je to i v tom případě toho Afghánistánu. Existují výzkumy, které dokazují, že Afghánistán původně nebyl okupován v důsledku 11. září, rozhodnutí USA o invazi do Afghánistánu je mnohem starší… Bohužel už je to hodně dávno, tak se o tom dnes už nemluví. Ale chci tím jenom říct, že tam v tom Afghánistánu existuje také nějaký záměr a zájem nadnárodních veličin, který chce tuto část hedvábné stezky udržet prostě obsazenou. Ať už je to heroin, pěstování opia a další vedlejší produkty. Toho, že tam mají nějaké produktovody, vzpomeňte si, tehdy jsem mluvil o tom Turkmenistánu do Pákistánu a Indie o tom plynovodu TAPI, měla to dělat firma Unocal, která má samozřejmě velice vlivné představitele a je propojena s vládami různých zemí nejen v USA, takže tam vládnou i ty surovinové zájmy a já si myslím, že za tou geopolitikou jsou vždy takové surovinové zájmy, že to není tak těžké se k tomu dobrat.

Bývalý šéf diplomacie Lubomír Zaorálek považuje za chybu, že aliance do Afghánistánu šla, prohlásil, že čeští vojáci by se měli stáhnout z mise v Afghánistánu. Myslíte si, že je to vůbec možné? Nebo budou do Prahy i nadále létat nové rakve z Afganistanu, jako tomu bylo v době Sovětského svazu a říkali jim náklad 200?

Určitě tuto chybu opakuje nejen Česká republika, ale i celé to v uvozovkách mezinárodní společenství, které pod hlavičkou NATO v Afghánistánu působí a hájí tam, jak už jsem předtím zmiňoval, zájmy nějakých průmyslových nebo drogových kartelů. <…> Takže Česká republika by měla zvažovat, jak dále naložit s těmi mírovými misemi v zahraničí, proto by Češi jako veřejnost měli na úrovni parlamentu nebo referenda přistoupit k tomu, aby tuto účast tam zrušili a důstojně ukončili. A pokud ji neukončí, tak se pak samozřejmě náklad 200 bude opakovat, protože Afghánistán je nebezpečný a probíhá tam občanská válka. A ta bude probíhat tak dlouho, dokud jeho území bude, jak to říkám, okupováno.