Drahoš se zkusil elegantně vysmát Zemanovi. Lidi ovšem rozesmálo něco jiného

Jiří Drahoš na svém Twitteru napsal příspěvek s reakcí na výroky Zemana a citoval vědce Alberta Einsteina: „V reakci na další ‚státnické‘ výroky Miloše Zemana mě napadají slova Alberta Einsteina: slabí lidé se mstí, silní lidé odpouštějí a inteligentní lidé ignorují."

V reakci na další "státnické" výroky Miloše Zemana mě napadají slova Alberta Einsteina: slabí lidé se mstí, silní lidé odpouštějí a inteligentní lidé ignorují. — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) 24. října 2018

​Názory čtenářů se rozdělily. Našli se ti, kteří podpořili myšlenku Drahoše.

@1pohled: „Což Zeman, mimochodem, dělá celý život (totiž cituje — pozn. red). Žádný z jeho tzv. bonmotů nebyl nikdy z jeho hlavy. A když, tak to spíš byla urážka oponenta."

@MDzakovova: „Přesně tak. Stačí si i přečíst některé komentáře zde. Zeman spustil lavinu sprostoty a zloby."

@OndraKaluza: „Zeman ostuda."

Všímaví lidé ovšem ihned poukázali na logickou chybku. Prý podle tohoto tweetu je vidět, že bývalý kandidát na prezidenta právě neignoruje činy Zemana.

@erepublikacz: „Podle tohoto tvítu to vypadá, že jste ani neodpustil, ani neignoroval…".

@StefkaI: „Neignoroval jste a zjevně ani neodpustil <…> Ja myslím, ze je pro Vas hodně očistné, kdyz jste se přiznal, ze nejste inteligentní…."

@PetrNov95968147: „Vy ani jedno."

@Borynek: „A do jaké skupiny patříte Vy? Možná si myslíte, že to té poslední, ale to určitě ne, ta první k Vám sedí nejvíc."

@tonibaranek: „V psihologii, človek ktery ma fixace na neco nebo nekoho se ma lečit. Pane Profesore, mate Vi fixace na Zemana?"

*Komentáře uživatelů redakce ponechala v originálním znění