Tereza Spencerová vysvětlila, čím je nebezpečné zrušení smlouvy INF

Podle Spencerové dohoda, o které se hádají Rusko s USA, je lepší než vůbec nic, protože tak ještě existují nějaká pravidla, která víceméně určují vztahy mezi zeměmi v oblasti ozbrojení a bezpečnosti.

„A to by nás coby Evropany mělo opravdu zajímat, protože se nás to až bytostně týká. Případná válka mezi USA a Ruskem by se totiž odehrávala právě na našem kontinentu, se všemi důsledky, které pro nás z tohoto faktu vyplývají," uvedla novinářka.

Spencerová skepticky píše o příštím setkání prezidentů Ruska a USA, Vladimira Putina a Donalda Trumpa, které je naplánováno na 11. listopad v Paříži. Neočekává, že na této schůzce strany najdou řešení a východ ze slepé uličky, ve které se ocitly po vzájemném obvinění z porušení smlouvy INF. „Houstne to. Furt dál," uvedla novinářka na závěr.