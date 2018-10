Co dostanou čeští tankisté místo T-72? Expert: Eurotank je projektem příštích desetiletí

Armáda České republiky již dlouhodobě zvažuje vyřazení tanků T-72 sovětské výroby. Ve hře je hned několik variant. Samozřejmě, že každá má své výhody a nevýhody. Ale která by v současné situaci byla pro AČR nepřijatelnější? Na to se Sputnik zeptal zbrojního experta Dušana Rovenského.

Česká armáda dnes má k dispozici celkem 149 tanků sovětské výroby, z nichž je 119 tanků T-72M1 a 30 modernizovaných T-72M4 CZ. Poslední je českou komplexní modernizací už citelně zastaralého sovětského tanku T-72 a je hlavním bojovým tankem AČR.

Podle modernizačního plánu Armády ČR, který byl představen v červnu náčelníkem Generálního štábu Alešem Opatou, armáda počítá s částečnou modernizací T-72M4 CZ, jež by prodloužila provoz tanků do roku 2026, ale do té doby podle Opaty politici musí rozhodnout, jakým směrem se bude dál rozvíjet české tankové vojsko.

V mediích se mluví o několika možných proudech, teda především o nákupu západních tanků nebo nákupu BVP se 120mm kanónem. Silné a slabé stránky těchto variant pro Sputnik zvážil zbrojní expert, redaktor Armádního technického magazínu (ATM) Dušan Rovenský.

Pokud probereme případný nákup nových nebo modernizovaných západních tanků, který stroj by podle vás byl pro AČR nejvhodnějším?

Možnosti nákupu západních tanků jsou značně omezené. Nejrozšířenějšími typy jsou německý Leopard 2 (mj. jej provozuje řada evropských členů NATO) a americký M1 Abrams (ten je mimo Spojené státy rozšířený zejména na Blízkém východě a v severní Africe). Výroba jak Leopardu 2, tak Abramsu se po skončení studené války zastavila a veškerý další vývoj se soustředil nikoli na vývoj nových tanků, ale především na modernizaci stávajících strojů.

Přebytky obrněné techniky, které existovaly počátkem 90. let, byly do současnosti prakticky kompletně sešrotovány či rozprodány a nová generace západních tanků je teprve ve fázi teoretických studií. Jedním z možných řešení, jež se české armádě nabízí, by tak mohla být akvizice společné vozidlové platformy jak pro bojové vozidlo pěchoty, tak tank. Několik renomovaných společností toto řešení ostatně ve svém portfoliu má (z těch, které se snaží prosadit v České republice, můžeme jmenovat BAE Systems a GDELS) a stejně tak producenti zbraní dnes disponují několika druhy vhodných kanonů ráže 105 a 120 mm.

Nezdá se vám, že pro zemi velikosti ČR je nákup hlavního bitevního tanku spíš otázkou politicko-hospodářskou?

Všechny nákupy zbraní jsou politicko-hospodářskou, nikoli pouze technickou otázkou. Každá země se snaží upřednostňovat vlastní průmysl, a v případě, kdy nemá odpovídající produkty nebo výrobní kapacity, tak se orientuje na spřátelené země.

Občas se také zmiňuje leasing tanků (podobně jako to funguje u stíhaček Gripen). Ale vyvolává to spoustu otázek. Může se s půjčeným tankem vůbec válčit? Mají nějaké státy NATO vůbec zkušenosti s takovým pronájmem tanků?

Leasing pozemní techniky je dosti nestandardní řešení, se kterým je ve světě minimum zkušeností. Určitě by záleželo na konkrétní smlouvě, jak by byla sepsána. Každopádně toto východisko považuji za nepříliš optimální.

Nebylo by v současné době nejlepším řešením opravit T-72 a počkat na nový Eurotank, navíc když podle náčelníka Generálního štábu armáda počítá s částečnou modernizací T-72M4 CZ?

Jak jsem již předeslal výše, tzv. Eurotank je projekt v ranním stádiu vývoje. Pokud dospěje do úspěšného konce, tak se tak stane až v příštích desetiletích. Třicítka stávajících tanků T-72M4CZ pochází z původní série T-72M1 produkované v letech 1986-1989 a modernizované v letech 2003-2006. Kromě toho, že vylepšení palebné síly, pancéřové ochrany i mobility strojů T-72M4CZ je poplatné polovině 90. let (prototyp byl zkompletován už v roce 1997) a dnes již nemůže konkurovat soudobým tankům, mnohé ze tří desítek obrněnců jsou dnes v neprovozuschopném stavu, neboť výrobci některých přístrojů, dílů nebo agregátů přestali tyto položky nabízet z důvodu jejich zastaralosti. Proto Armáda ČR plánuje upgrade některých komponentů, především systému řízení palby, ale nejpozději v roce 2025 stejně bude muset rozhodnout, zda tanky T-72M4CZ bez náhrady vyřadí nebo místo nich pořídí jiný typ obdobné techniky.

Mluví se také o nákupu BVP se 120mm kanónem. S taktického hlediska může takový „střední tank" v moderním konfliktu nahradit klasický těžký tank?

Samozřejmě je jasné, že takovéto stroje — de facto lehké tanky — nemohou mít na bojišti stejnou hodnotu jako tzv. hlavní bojové tanky, na druhou stranu ovšem budou moci plnit většinu jejich úloh (zde je třeba si uvědomit, že současný typ T-72M4CZ má hmotnost 48 t, kdežto dnes nabízená bojová vozidla pěchoty jsou jen o pár tun lehčí) a hlavně budou mít nezanedbatelný růstový potenciál, který je v případě typu T-72 již téměř vyčerpán.

Na první pohled má AČR s nákupem nových BVP unikátní možnost postavit vše, od BVP, přes VPP, dělostřelectvo, PVO, ženijní, vyprošťovací techniku atd., na jednotné pásové platformě. Má tato varianta nějaké slabiny z technické stránky?

Obecně lze konstatovat, že silnou stránkou takovéhoto řešení je unifikace — čím bude vyšší, tím nižší budou provozní náklady a levnější servis. Naopak, čím univerzálnější vozidlová platforma, tím hůře odpovídá konkrétním požadavkům různých druhů vojsk, neboť se vždy jedná o určitý kompromis.

Samozřejmě, že každá z variant má své výhody a slabiny. Ale přece, která by podle vašeho názoru byla pro současnou situaci pro AČR nejpřijatelnější?

Nejoptimálnější by pro Armádu České republiky byl nákup nové techniky, a to buď plnohodnotných hlavních bojových tanků (jejichž výběr je dnes ovšem velmi omezený) nebo přejít na koncepci lehkých tanků, na stejném podvozku jako budou nová bojová vozidla pěchoty. Každopádně, pokud by se otázka náhrady tanků T-72M1 (potažmo výhledově T-72M4 CZ) začala řešit už před 15 — 20 lety, byl by manévrovací prostor ministerstva obrany mnohem širší.

