Představa, že Putin zachrání křesťanství před zkaženým západem, je nebezpečná, tvrdí kněz

Halík prohlásil, že se objevují kruhy, které mají názory, jež jsou až krajně fašistické. Kněze a vysokoškolského pedagoga znepokojuje, že některé tyto kruhy začínají tleskat Putinovi. Podle něho představa, že křesťanství zachrání ruský prezident Putin je rovněž nebezpečná a klamavá.

„Vidí v Putinovi nějakého nového císaře Konstantina, který zachrání křesťanství před zkaženým západem, což je nebezpečné blouzení," řekl.

Halík také vysvětlil, proč podle něho v případě kázání Piťhy nejde o svobodu slova. Prý to vůbec nebylo kázání, protože kázání je o výkladu evangelia a posilování víry a naději, o čemž nebylo ani stopy.

„To, co tam říkal, to by přesně bylo pro nějaký článek do těch proruských poplašných serverů," dodal.

Na závěr se podělil svým názorem na prezidenta Zemana. Podle Halíka je Zeman loutkou oligarchů, kteří mají své finanční zájmy v Rusku a Číně a kormidlují Česko směrem od demokratického Západu k autoritářským a nebezpečným režimům, jako jsou Rusko a Čína.

„Čína a Rusko mají zájem, abychom se stali trojským koněm v Evropské unii," uzavřel.