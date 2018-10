Kostlivec ve skříni. Babiš po čtyřech letech odhalil velké tajemství Bartoše

Český premiér Andrej Babiš prohlásil, že předseda České pirátské strany Ivan Bartoš v roce 2014 chtěl kandidovat za stranu ANO na primátora Prahy. Babiš říká, že má písemné důkazy. Bartoš mezitím řekl, že to byla jen sranda, informuje o tom iDnes.cz.

O smsce od Bartoše jako o důkazu, že ten chtěl kandidovat za stranu ANO, premiér promluvil, když předseda Pirátské strany interpeloval na téma střetu zájmů a vyžádání podkladů od českých úřadů ze strany Evropské komise.

„Pan předseda Bartoš nemá jiné téma než Antibabiš. Přitom ještě v roce 2014 za nás chtěl kandidovat na primátora Prahy, mám ještě tu esemesku. Vy jste říkal, že je to žert, ale to víte, že žádný žert to nebyl," prohlásil premiér.

„Představa, že bych chtěl kandidovat na primátora za ANO je vskutku absurdní," zareagoval na to předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Pak se Bartoš přiznal, že to byla jen sranda: „Blbina v hospodě na Letné na zahrádkách." Tak o tom píše iDnes.