Celá česká pravice je rusožroutská, zaútočil po grilování Vondráčka Parubek

Cesta předsedy Poslanecké sněmovny do Ruska je již dávno minulostí, emoce nejen ve sněmovně ale budí do dnes. Teď se k celé situaci vyjádřil i expremiér a expředseda sociální demokracie Jiří Parubek, který celou věc okomentoval pro server VašeVěc.cz.

Samotný předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) před poslanci uvedl, že jeho pracovní cesta do Ruska je spojena s více fámami, než by bylo zdrávo, podle něj byl program návštěvy vyvážený.

A teď se k tomu vyjádřil i Jiří Paroubek, který má na celý humbuk jasný názor.

„Česká pravice včetně Pirátů je bezpříkladně rusožroutská. Česká pravice se podle něj snaží vykreslit situaci tak, jako by Rusko bylo zcela v mezinárodní izolaci. Zcela pomíjí výsledky plebiscitu, v němž drtivá většina obyvatel Krymu rozhodla o připojení Krymu k Rusku; pomíjí zcela také to, že naprostá většina obyvatel poloostrova jsou Rusové," uvádí ve svém komentáři pro server VašeVěc.cz.

Dále také uvádí, že s Ruskem komunikují i další představitelé jiných zemí. Vždyť v tomto týdnu byl v Moskvě i poradce prezidenta Trumpa, což už v USA není málo. Podle Paroubka by se prý dal vytvořit celý seznam západních politiků, kteří Moskvu od připojení ke Krymu navštívili.

„Česká pravice včetně Pirátů bojuje minulé bitvy a nechce se zabývat perspektivou," míní.

Paroubek také souhlasí s Vondráčkem, který uvedl, že někteří lidé by byli spokojeni až tehdy, kdy by v Moskvě vyhlásil Rusku válku. Expremiérovi se však nelíbí, že o Vondráčkových schůzkách s českými podnikateli v Rusku česká média spíše mlčela. Je to podle něho škoda, prý to mohlo být objektivní. Dále uvádí, že s autoritativním vládcem, jako je Rusko, je potřeba hospodářské vztahy tu a tam podpořit návštěvou vysokého ústavního činitele.

„Prostě útoky na Vondráčka byly trapné a dlužno říci, že tento mladý představitel hnutí ANO zachoval jako předseda Sněmovny klid i důstojnost a prošel nepříjemným jednáním Sněmovny s přehledem," pochválil nakonec předsedu dolní komory.