Generál Pavel: Bylo by chybou z Afghánistánu odcházet pod jednostranným tlakem

Podle Pavla za 17 let, co probíhá afghánská operace NATO, se země posunula do úplné jiné roviny. Dnes Afghánistán má instituce, fungující armádu, tajné služby, posunul se společensky a do země se vrací investoři.

Generál varoval před schováváním se za názorem veřejnosti, protože ta nedisponuje detailními informaci o kontextu situace v Afghánistánu.

„Nikdo nebude nadšen z toho, že přivezeme domů vojáka v rakvi, nikdo nebude nadšen z toho, že si přečte v novinách o množství teroristických útoků, a kdybychom tady položili jednoduchou otázku veřejnosti, jestli máme v Afghánistánu zůstat nebo se stáhnout. Pak bychom asi slyšeli poměrně silný názor „Ano, stáhněme se". Ale měli bychom slyšet na hlas veřejnosti jen při plném pochopeni kontextu. Jsme součástí aliance, jsme součástí OSN," řekl.

Kritiku zahraniční mise od Zaorálka Pavel označil za „pozdní pláč", protože když se hlasovalo o účasti na misích i on hlasoval pro.

„Já si myslím, že by bylo velkou chybou, kdyby čeští vojáci opustili Afghánistán pod takto jednostranným tlakem. Já bych to nepovažoval za chybu, pokud by toto stažení bylo výsledkem odborné debaty, politického konsenzu a na základě standardního projednaní v alianci," usoudil generál.