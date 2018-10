Umělec prozradil nečekaný důvod, proč Zeman provokuje kavárnu

„Přímá volba je náš novodobý Mnichov a do toho nečasu po Mnichovu potom přišla Zemanova nemoc, stáří, zatvrzování se a zloba. Stále ale budu tvrdit, že Zemana do úzkých zahnali. Nechtěl se takhle chovat a nechtěl se zapsat jako nenáviděný prezident," řekl David Zábranský dříve pro Parlamentní listy. V rozhovoru pro Prostor X to okomentoval následovně:

„Já si myslím, že ta jeho ambice na začátku musela být jiná. Chtěl být jako prezident sjednotitel, prostě se viděl skutečně jako pokračovatel toho třeba Masaryka, takové to porevoluční vyvrcholení. Že se zkusil jeden ten modus s Václavem Havlem, pak se zkusil ekonomický modus s Václavem Klausem a pak přišel ten Miloš Zeman, který ten trojúhelník nějak spojí a bude na tom vrcholu té pyramidy. A vlastně to spojí dohromady. Přijde mi, že to nevyšlo. A za to mohla ta nešťastná přímá volba a ten souboj tehdy s panem knížetem. To bylo velké neštěstí a ta společnost se z toho nevzpamatovala."