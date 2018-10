Mašínová: Ke spravedlnosti nedošlo. Zločinný komunistický řád nebyl postaven mimo zákon

Sestra známých antikomunistických odbojářů bratrů Mašínů Zdena Mašínová poskytla portálu Aktualně.cz rozsáhlý rozhovor, ve kterém vyjádřila své marné naděje na polistopadové odsouzení komunistického řádu a prozradila v jakém případě se Jozef Mašín vrátí do Česka.

Zdena Mašínová řekla, že se nebude dívat na předání státních vyznamenání, protože je jí smutno z toho, jak „stateční lidi chodí na Hrad a přebírají vyznamenaní z ruky takového člověka jako je pan Zeman".

Žena si postěžovala na přizpůsobivost velké většiny české společnosti a absenci odhodlání postavit se režimu po roce 1948.

„V mezích svých možností, kdybych bývala byla fyzicky zdatnější, tak jsem zcela určitě podporovala celý odboj mých bratrů včetně toho přechodu," prohlásila.

Mašínová řekla, že stále nedokáže odpustit komunistům. Doufala totiž, že po sametové revoluci dojde k postavení komunistického režimu mimo zákon, k čemu však nedošlo.

„Zločinecký komunistický řád po 90. roce nikdy nebyl postaven mimo zákon. Nebyl nikdo potrestán. Kdyby byl aspoň náznak Norimberského procesu. Ani ten neřešil nacismus ideálně, nicméně pro morální stav celé společnosti to bylo nesmírně důležité. Ale to se nestalo a následky trvají do dneška," řekla.

Zdena Mašínová také prohlásila, že dokud KSČM bude parlamentní stranou, Jozef Mašín se do Česka nevrátí.

„To je pro nás nepřijatelná věc po tom, co se tady stalo," uzavřela.