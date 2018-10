Přestaňte, proboha, blábolit! Kalousek obvinil Zaorálka z posílení odhodlání teroristů

Je vhodné hned po několika ztrátách českých vojáků za sebou na misi v Afghánistánu mluvit o stažení jednotek ze země? Podle Lubomíra Zaorálka by se o tom mělo aspoň začít diskutovat. Miroslav Kalousek však nesouhlasí a ostře se pustil do hlavy zahraničního výboru sněmovny.

Hlava zahraničního výboru sněmovny a poslanec za ČSSD Lubomír Zaorálek v rozhovoru pro Radiožurnál zkritizoval českou zahraniční misi v Afghánistánu. Mimo jiné řekl, že je třeba začít mluvit se spojenci o tom, jak tuto misi vést k nějakému cíli a k tomu, aby Afghánci svou zem jednou spravovali sami.

„Stálo nás to obrovské peníze, stálo nás to životy, a jestli je to tak, že když se podíváme na toho posledního chlapa, co tam padl, a je to prostě fajn chlap na první pohled, tak je o důvod víc se zamyslet nad tím, zdali máme odpovědnost jenom tak si říct „prostě pokračujeme a nehledíme na nic," řekl.

Tento výrok Zaorálka nenechal bez povšimnutí Miroslav Kalousek. Bývalý předseda TOP 09 napsal na svém Facebooku, že Zaorálek posiluje odhodlání teroristů a dělá z vojáků terč.