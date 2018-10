Zeman při vojenské přehlídce: Česká armáda bojuje proti největšímu nepříteli lidstva

„Dnes večer bude do Vladislavského sálu vnesen meč Milana Rastislava Štefánika, prvního ministra obrany Československého státu. Ponese ho veterán z Afghánistánu. Toto spojení, které překlenuje sto let, vypovídá o dějinách naší země, tedy i o dějinách naší armády. Armády, která chtěla bojovat, ale nebylo jí to umožněno (…) ale také nyní o armádě svobodné společnosti, která plní své mezinárodní závazky proti největšímu nepříteli lidstva — mezinárodnímu terorismu," prohlásil prezident České republiky Miloš Zeman před zahájením vojenské přehlídky na Evropské třídě v Praze, která se konala na počet 100. výročí od založení Československa.

© AP Photo / Petr David Josek Václav Klaus na oslavách vzniku republiky: I dnes se musíme strachovat o náš stát

Během projevu prezident poděkoval vojákům za organizaci přehlídky.

Následně rozkázal prezident Zeman náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky Aleši Opatovi, aby provedl přehlídku.

Vojenská přehlídka na Evropské třídě v Praze proběhla za účasti mnoha ústavních činitelů, včetně ministra obrany Lubomíra Metnara, premiéra země Andreje Babiše, ale i ministra obrany USA Jamese Mattise a amerického velvyslance v České republice.