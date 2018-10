28. 10. v Praze: protest monarchistů, splašený herec Marek Daniel i světovláda zednářů

Velmi zajímavé vyjádření amerického aktivisty si můžete poslechnout v originále ve videu. Nabízíme vám také český překlad. V článku dále zazní názory vyučujícího na FSS UK i názory spisovatele Jana Drnka. První dva ze tří jmenovaných neprozradili svá jména…

VIDEO 1 — ROZHOVOR S MONARCHISTICKY NALADĚNÝM PRO RAKOUSKO-UHERSKÝM US AKTIVISTOU

Sputnik: Jsme na Václavském náměstí 28. října 2018. Vidíme tady monarchistické vlajky a dokonce lidi z Ameriky v jakýchsi historických či stylizovaných úborech. Co to znamená?

Muž (dle všeho US aktivista) s nápisem IHS (Ježíš Hříšníků Spasitel): Co znamenají ty vlajky?

Proč tu jste?

Jsem tady kvůli pravdě a spravedlnosti, podporuji myšlenku, aby na těchto základech stála vláda.

Kterou vládu máte na mysli?

Jediná vláda, která by tu byla legitimní, byla rakousko-uherská (Rakousko-Uhersko); to byla poslední legitimní vláda na tomto území. Nikdo neměl právo zříci se monarchy. Nikdo neměl právo převzít vládu.

Avšak americký prezident umožnil Československu, aby se odtrhlo od Rakousko-Uherska…

Je to tak, Woodrow Wilson byl svobodným zednářem 33 stupně, kterýžto pomohl Masarykovi zničit Rakousko-Uhersko, jelikož mu šlo o to zničit katolický stát. Katolický stát stál v cestě jejich ambici zorganizovat nový světový řád, proto museli zlikvidovat Rakousko-Uhersko.

Mohl byste načrtnout paralelu se současnou geopolitickou situací ve světě?

Určitě — máme tu OSN, které se snaží vyzvednout světovou vládu. Tomu nahrává i Evropská unie a „společný trh". Tyto organizace se snaží zničit suverenitu národního státu. Nejrůznější další organizace tomu také napomáhají, viz Trilaterální komise, Rockefelleři, Rothschildové, Světová banka (WB)…

Myslel jsem třeba takové regiony jako Donbas na jižní Ukrajině či Katalánsko ve Španělsku (otázka odtržení od vlastního státu).

Na Ukrajině je jasné, že USA vyprovokovaly tento konflikt. Taktéž Evropská unie vyprovokovala tento konflikt s USA proto, aby mohly převzít tolik kontroly, kolik jen lze. Dalším velkým problémem je NATO. Severoatlantická aliance je maska, která má zakamuflovat US hegemonii, jež se snaží o převzetí kontroly nad celým světem. V otázce ustavení jediné světové vlády hrají USA hlavní úlohu, byť nejsou zdaleka jediným hráčem. Smyslem je tedy vytvořit diktátorskou světovládu znemožňující jakoukoli svobodu. Každý bude totiž otrokem.

Mají tedy Češi dnes oslavovat 28. říjen?

Absolutně NE — 28. 10. (1918) se udála tragédie pro český lid. Jedná se o 100letou tragédii. Pohleďte na to prakticky: Kdyby ČSR nevznikla, kdyby se zachovalo Rakousko-Uhersko, nikdy by k moci nepřišel Hitler, nikdy by se neudála 2. světová válka, nebyl by se rozšířil komunismus do půlky Evropy. Byli bychom dnes v lepší situaci. Morálka, rodinný život, rodinné hodnoty, společnost… Tyto by celkově byly silnější a zdravější, jelikož zákony a vláda by se zakládaly na pravdě a spravedlnosti, nikoli na falešných ideologiích, které se dovolávají demokracie a republikánství. Idealizace demokracie a národa znemožňuje osvobození cestou pravdy. Problém liberalismu tkví v tom, že vyvyšuje svobodu nad pravdu. Nemůžeme být svobodní bez pravdy. Liberalismus však tvrdí — svoboda na prvním místě! Každý je absolutně svobodný.

Máte nějaký návrh, co by Česko mělo nyní udělat? Jak pokračovat v rozvíjení politiky?

Jediná šance pro české lidi a svět je vrátit se ke Kristu, stát se znovu křesťany, katolíky. Bez Krista neexistuje žádná pravda ani naděje. Takže jde-li o Rakousko-Uhersko, my je nepodporujeme z nostalgie. Ani z žádného historického sentimentu. Podporujeme Rakousko-Uhersko, jelikož to byl křesťanský stát. Zákony i společnost měly základ v Kristu, jenž sám představuje pravdu.

Poslední otázka — měly by se USA vrátit do náruče Velké Británie, spojit se znovu se zemí, od níž se odtrhly?

Myslím, že asi ne. Anglie je země protestantů. Spojené království ztratilo suverenitu, jelikož se vzdalo katolické víry. Alžběta I. byla exkomunikována (papež Pius V. ji nazval „údajnou" anglickou královnou, pozn.). Od těch časů se jedná o nelegitimní monarchii. Je také patrné, jak Anglie zdegenerovala. Bývala kdysi monarchií, ale v časech před protestantskou reformací. Morálka a politika po ztrátě katolické víry šly prostě dolů. Anglie není zářným příkladem monarchie, ani křesťanského státu. Z tohoto důvodu si myslím, že USA by se neměly znovu sjednocovat s Velkou Británií (Anglií).

Děkuji, mějte hezký den!

Díky, Bůh vám žehnej!

VIDEO 2 — ROZHOVOR S NEJMENOVANÝM PRO RAKOUSKO-UHERSKY NALADĚNÝM VŠ PEDAGOGEM

(aktivista se uvedl jako pedagog na FSV UK, rozhovor začíná od 2 minuty 35 sekundy)

Sputnik: Prosím pěkně, na transparentu máte napsáno: Dost toho bylo! Ale čeho bylo dost?

Dost bylo republiky, je tam napsáno. Já si myslím, že, já učím historii, já jsem se k tomu dostal takhle…

Když nemá být republika, tak co?

Jsem tu z toho důvodu, že si myslím, že není co oslavovat, maximálně tak konec 1. světové války. Republika nepřinesla nic dobrého. Celé to meziválečné období, s výjimkou šesti let, ekonomicky to taky nebylo bůhví jaké…

Pořád se říká, že za Masaryka bylo dobře, nebo ne?

To si všichni současníci z roku 1945 už nemysleli. V roce 1945 nikdo ani z Čechů nechtěl zpátky do první republiky.

V roce 45 jsme nechtěli republiku?

V roce 45 nikdo z Čechů nevzpomínal na první republiku jako na něco skvělého…

VIDEO 3 — ROZHOVOR S VŠ PEDAGOGEM II. (pokračování)

Sputnik: Máme nějakou alternativu, když ne republiku?

Mně přišlo dneska správné být tady, z těch strašných floskulí a blábolů, které v tom prostoru zaznívají, ve smyslu, jako že jsme získali 100 let nezávislosti…

Narážíte na to, že byla přerušena kontinuita Československa v roce 1993, tudíž se nyní nemůžeme odvolávat 100letého trvání republiky.

To také. Ale ani český stát nevznikl v roce 1918. Měli jsme tu stát už před tím. Český stát začíná někdy kolem 9. století. Kdybychom počátek kladli do roku 1918, všechno předtím bychom jako by házeli do koše, což je podle mě velká škoda. Pak tady dále žijí ony bláboly o třech stech letech poroby. 19. století je jedno z nejslavnějších období českých dějin. Včera se oslavovala republika tím, že se osvětlila budova Národního muzea, což je přesně budova postavená za tzv. období „temna", asi tak…

Přece byli Češi utlačováni v průběhu 19. století. Odkud by se vzalo celé to „národní obrození"?

Kdyby to byla pravda, tak by Češi nemohli mít na začátku 19. století nic a na konci 19. století všechno, ve smyslu národního hnutí…

Proč vyšli Pražané do ulic 28. 10. 1918, aby strhávali insignie Rakouska-Uherska? Nemuseli přece…

Většina lidí v tom roce 1918 byla hlavně ráda, že skončila válka. Dle mě většina lidí ani netušila, co chce, jen věděla, že chce něco nového. Československo jakožto koncept se jim nabízelo jako něco neotřelého. Skutečně, většina lidí 1918 řešila otázky sociální než nějaké otázky státního zřízení, to si myslím. V roce 1918 ve většině míst monarchie nebylo co jíst.

Rakousko-uherská monarchie neprovedla vyrovnání s Čechy. S Maďary ano, s námi ne.

To je problém, který zůstal v českém politickém životě. Ale obecně zas na druhou stranu, když člověk poslouchá, že tu vznikla demokracie, tak to implikuje, jako že Rakousko nebyla demokracie. Zde bylo volební právo.

Bylo u nás dříve než v USA a ve Švýcarsku, dokonce pro ženy. Ale v rámci délky trvání Rakouska-Uherska volíme až na poslední chvíli. Nebylo to tak trochu s křížkem po funuse, kdy se lidem umožnilo zapojení do politického života?

Rok 1918 byl velmi složitý. To, co mě sem vyhnalo, je ta jednostranná adorace meziválečného ČSR, která neodpovídá realitě. Co mělo být v roce 1918 jinak, to je na delší debatu. Že se to Rakousko v tom říjnu 1918 už zachránit nedalo, ale mohlo vzniknout možná něco spravedlivějšího, v čem by se Němci a další národy cítili lépe. Možná by nedošlo k tomu vyhnání.

Dnes ve Vídni ani v Berlíně nemají monarchii — to jsou republiky.

Říkám, mně jde spíše o vývoj po roce 1918. To, zda by byla teď alternativou nějaká monarchie — nevím. Nejsem členem Koruny české. Monarchista jsem spíše takový vlažný. Nejlepší argument na to samozřejmě je, jakýkoli král by byl asi lepší než náš současný prezident.

Co vám vadí na Miloši Zemanovi? Mimochodem Rakousko-Uhersko mělo dobré vztahy s Ruskem, to víte?

Také jsem příznivcem dobrých vztahů s Ruskem. Mně dnes vadí ta šílená polarizace. Miloš Zeman umí naštvat jednu skupinu lidí, aby ta druhá skupina jeho podporovatelů jej měla ještě radši.

Není to spíše otázka vztahovačnosti těch, kteří se nechají naštvat?

Ano. Problém je skutečně v tom, že se dost lidí prostě naštve. Miloš Zeman by si to neměl dovolovat ve světle toho, že už mu jakoby o nic nejde.

Jiní politici jsou neslaní nemastní. Bojí se jasných proklamací. Selhává nám proto levice a pravice. Není třeba spíše takových lidí, kteří by si věřili a jasně se postavili za své názory?

Prezident ve všech normálních zemích je šedý úředník…

Co si myslíte, že Miloš Zeman nejvíce zkazil v politice?

Safra…

[…]

Co byste vzkázal lidem dobré vůle v ČR, v Rusku, kdekoliv?

Politika se nepohne bez silných osobností, které by zformovaly silný a na hodnotách postavený program. Jednou z takových osobností je Viktor Orbán.

Jestli jste hungarista, popřál byste nám vše nejlepší maďarsky?

Myslíte něco jako: „Éljen a király!!" (ať žije král!)

Děkujeme za rozhovor.

Procesí monarchistů se zastavilo u Mariánského sloupu u Týnského chrámu, kde promluvil spisovatel Jan Drnek. Z jeho proslovu závěrem citujeme:

Jan Drnek: Vznik mnohonárodnostního státu Československo před 100 lety byl doprovázen výraznou ateizační a bezvěreckou kampaní. Jako by to, že Habsburkové byli katolíci, znamenalo, že Bůh není, nebo je nepřítel národa. […] Zničení Mariánského sloupu zde na tomto místě 3. listopadu 1918 bylo připravováno několik dnů předem […] Aby bylo všem dostatečně jasné, že my Češi už žádného Boha nebo Panenku Marii nepotřebujeme, obejdeme se bez Nich […]

Tatíček Masaryk sice říkal, že „Nebát se a nekrást", ale fakt je, že nová republika od prvního roku své existence začala systematicky okrádat své vlastní občany. Nejprve pozemkovou reformou jen šlechtu a církev, to se smělo, ti se nemohli bránit. Pak byla ukradena města, vsi, podniky a majetky tří miliónů sudetských Němců. Vzápětí byli okradeni podnikatelé, banky a všichni úspěšní lidé, a to bojovníkem za republiku Edvardem Benešem a jeho dekrety. Nakonec byli komunisty okradeni úplně všichni a byl potrestán každý, kdo někdy něco měl. […] A všichni víme, že to kradení do dneška neskončilo, právě po sametové revoluci nabylo obludných forem. […] Protože jak správně říkal tatíček Masaryk — „Státy a společnosti se udržují stejnými principy, jakými byly založeny." […]

Rodina je anachronismus, a tak se nám [dnes] společnost zvolna rozpadá na osamělce, kteří si v mládí užívají. Když začnou stárnout, pustí si plyn nebo skočí pod vlak. A Panna Maria, strážkyně rodiny, se stala symbolem omezení posvátných potřeb a chtění. […] Nyní je jasné, že ti, kteří založili a vedli ČSR […] chtěli docílit programového státního okrádání, zabíjení, mučení a věznění […] museli se zbavit nejprve křesťanských hodnot. […] My všichni, kteří chodíme k volbám, ztrácíme veškerou naději […] Chcete z toho ven? Přestaňte se pinožit ve svých ubohých existencích. Postavte sloup a obnovte úctu! A uvidíte, že i támhle tomu bronzovému kazateli z Husi potečou slzy radosti a dojetí. Děkuji za pozornost — Jan Drnek.

VIDEO 4 — „SPLAŠENÝ" HEREC MAREK DANIEL BĚŽÍ PROTI PROUDU MONARCHISTŮ

Pozn.: Řeč, již pronesl Jan Drnek, jsme z technických důvodů zkrátili. Jan Drnek ještě připomněl, že komunisty umučená Milada Horáková za svobodna jako Králová pomáhala bourat Mariánský sloup, aby pomohla nastolit cestu ateistické republice, jež ji nakonec zabila.

Marek Daniel asi se svým štábem v Praze zrovna něco točil. Měl si asi vybrat lepší příležitost… (Sputnik už psal o Janě Plodkové, jak pomlouvá na Facebooku Babiše. Že by se všichni herci z filmu Protektor tak trochu „zbláznili"?)

