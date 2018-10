Sýs: Abych vyznamenání vracel? Ani nápad, jsem na něj hrdý!

Mediální lynč k výročí republiky. Prezident České republiky Miloš Zeman v neděli na Pražském hradě vyznamenal 41 lidí. Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva obdržely prvorepublikové osobnosti, významný odbojář a pracovník Československého rozhlasu. S nimi nikdo nemá problém. Ani nositelé medaile Za hrdinství nemusí čelit nenávistné kampani. Ta se rozhořela proti osobnostem, které obdržely medaili Za zásluhy.

Jen, co byla zveřejněna jejich jména, nastala mela. Do některých novinářů jako kdyby se vtělil duch kádrováka z 50. let. Jeho politické analýzy se nelíbí, ten nehrál nic lepšího než Suria Maria, ta si dovolila bránit naše hodnoty, ten není ani Čech. Kromě vyznamenaných sportovců to schytal každý.

Sputnik hovořil s váženým spisovatelem a předsedou Unie českých spisovatelů Karlem Sýsem, který byl nominován na státní vyznamenání parlamentem a medaili Za zásluhy včera obdržel. Zeptali jsme se, jak vnímá tu nenávistnou kampaň.

Řekněte nám, jaký to je pocit, obdržet vysoké státní vyznamenání z rukou pana prezidenta v den stého výročí republiky?

Je to pocit opravdu slavnostní. Myslel jsem si, že ve svém věku už se jen tak nedojmu, ale pak jsem pomyslel na maminku, že by měla radost, a byl jsem na měkko.

Měl jste trému? A na co jste myslel, když jste se díval do Vladislavského sálu plného českých osobností?

Trému ani ne, ale po zkušenostech z dní, které předcházely oné slavnosti a byly plné neslýchaných nadávek a urážek na mou adresu i na adresu pana prezidenta, jsem čekal nějakou výtržnost. O mě ani tak nešlo, ale v sále seděla moje manželka a můj vnuk, který ještě není zvyklý na kydání hnoje na české básníky. Na ty básníky, kteří se nepřevlékli do naruby obrácených kabátů.

© REUTERS / David W Cerny Zeman při vojenské přehlídce: Česká armáda bojuje proti největšímu nepříteli lidstva

Nevím přesně, co termínem kontroverzní míní. Zřejmě je to eufemismus, když nechtějí na plnou hubu říci, že ten člověk je na odstřel.

Očekáváte, že na vás bude vyvíjen tlak? Třeba abyste své vyznamenání vrátil?

Ve státě, který si říká demokratický, a demokratický není, je všechno možné. Jistě — mnozí řeknou, že v jiném režimu by mě rovnou zavřeli, ne-li zastřelili. A já odpovídám: kdo se dopouští starých chyb, zapadá do nich ještě hlouběji.

Ze všech stran mi volají čtenáři, že se opět rozběhla ostudná kampaň. Nic nového však ostouzeči nevymyslí. Staré kecy zůstanou starými žvásty.

A abych vyznamenání vracel? Ani nápad, jsem na něj hrdý!

Je něco, co byste chtěl vzkázat svým kritikům?

Aby šli k čertu už dnes, a nečekali, až se k němu dostanou po smrti.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce