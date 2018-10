V Dukovanech se odehrává mocenský souboj, tvrdí Jakub Janda

Informují o tom česká média, včetně Parlamentních listů.

Ve svém příspěvku na sociální síti Janda stručně a rázně vysvětluje pozice jednotlivých účastníků tohoto jednání.

Zejména pak Kancelář prezidenta republiky podle Jandy lobbuje za zájmy ruské společnosti a je nástrojem geopolitického vlivu Kremlu. Babiš zaujímá spíše neutrální a vyčkávající pozici, přičemž za ním jezdí američtí představitelé, aby ho přesvědčili o tom, že nesmí připustit, aby byla zakázka předána Rusům.

„Premiér Babiš se snaží celou tuto hru zdržovat, protože ví, že je to celé jen hra Rusů (tedy Hradu), jak získat obrovskou zakázku a možnosti ve velkém naše politiky uplácet po desetiletí," cituje portál slova politika. Babiš má mezitím protahovat čas, i když Rusové podle Jandy tlačí na rychlé rozhodnutí. Obě strany jsou si totiž vědomy, že českému prezidentovi již „tiká čas".

Janda dále tvrdí, že nejpodstatnější je role Ruské federace, jejichž záměry jsou následující: „Snaží se podvázat si Česko geopolitickým vlivem, prakticky nakoupit české politiky skrze mega zakázku na českou jadernou elektrárnu, z které se drobné (miliardy) použijí na úplatky."

Z výroků Jakuba Jandy také vyplývá, že společnost ČEZ má na celou záležitost výhradně ekonomický pohled. A podle tohoto pohledu se nevyplatí dát zakázku Rusům, jelikož může vzniknout potřeba hradit ji z „veřejných peněz daňových poplatníků".

Mimo jiné dnes v českých médiích zazněl i názor vlády na současný stav tohoto projektu. Podle portálu info.cz byl Pražský hrad, spolu s prezidentem Milošem Zemanem , překvapen komentářem ministryně průmyslu Marty Novákové, který se týkal odložení rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. Portál uvádí, že Hrad dlouhodobě podporuje výstavbu nových bloků a jadernou energetiku považuje za nutný předpoklad k energetické soběstačnosti Česka.

K této záležitosti se pro portál info.cz vyjádřil i mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček: „Lze jen poukázat na to, že když probíhala debata expertního týmu v Lánech, tak žádný takový názor nepadl, a naopak všichni zúčastnění, včetně ministryně Novákové, uvedli, že se předpokládá rozhodnutí do konce roku," uvádí portál jeho slova.

Předseda vlády také zopakoval, že zástupci státu jednají se společností ČEZ.

Babiš dále uvedl: „Na posledním jednání jsme probrali možnost prodloužení životnosti Dukovan o deset let." Podle premiéra by Česká republika měla zvážit také alternativní varianty, a to i navzdory tomu, že hodlá zvýšit podíl jaderné energetiky ve výrobě elektřiny. „Otázka je, jakým způsobem se vyvine Evropa," podotknul premiér a připomněl prodlení ve výstavbě jaderných elektráren na Slovensku a ve Finsku.