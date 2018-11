„Berňák“ je opravdu bez ředitele! Janeček končí

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček opravdu končí. Odchází dohodou. Už dříve však ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uváděla, že není s prací Janečkova úřadu úplně spokojena. Vadila jí komunikace Janečka s lidmi a vysvětlování svých kroků. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo financí.

O odvolání z funkce generálního ředitele Finanční správy Martin Janeček údajně požádal sám. Měl by skončit k 27. prosinci.

O tomto svém kroku jsem uvažoval několik měsíců. Jedná se o mé osobní rozhodnutí," uvedl Janeček.

Ministryně Schillerová rozhodnutí přijala a nyní se očekává, že státní tajemník ministerstva financí Petr Bejček začne do vedení Finanční správy hledat nového generálního ředitele. „Rozhodnutí pana Janečka plně respektuji a chtěla bych mu poděkovat za práci, kterou v pozici generálního ředitele Finanční správy vykonal," uvedla ministryně.

Kontroloři Finanční správy v poslední době čelili kritice hlavně kvůli kontrole konání svateb anebo sporům o takzvané zajišťovací příkazy.

Samotný Janeček by se podle informací Blesk Zpráv mohl vrátit zpět do jižních Čech, kde dříve působil jako vedoucí oddělení nepřímých daní na Finančním ředitelství v Českých Budějovicích. Nyní by tam však mohl zastávat nejvyšší funkci — generálního ředitele.