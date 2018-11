Tereza Spencerová: Merkelová s Macronem v Turecku přiznali, že Západ válku v Sýrii prohrál

Podle Spencerové po odchodu Angely Merkelové z vedoucí funkce CDU řešení zásadních otázek tykajících třeba vztahů s USA a s Ruskem, stavby Severního proudu 2, bude záviset na tom, kdo místo Merkelové stane v čele CDU, ale dokud bude v čele vlády, a to plánuje ještě v příštích třech letech, tak se německá politika zásadně měnit nemusí. Analytička konstatuje, že její oznámený pomalý odchod bude mít dopady na Evropu, protože ve skutečnosti Angela Merkelová nehledě na její chyby byla jedinou hybnou silou v EU na rozdíl od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se sice loni pokusil stát lídrem EU, ale nepovedlo se mu to. „Spíš je z něj jen jakýsi bublifuk, který vypouští spousty krásných bublin, co ale hodně rychle praskají. Pro děti dobré, pro život už nikoli," dodala Spencerová.

Česká novinářka osobně předpovídá, že EU s odchodem Merkelové, která navíc nechce ani žádnou funkci v Bruselu, silně utrpí.

„Zásadní rozhodnutí nelze na ‚bruselské‘ úrovni čekat, protože Merkelovou coby ‚chromou kachnu‘ nebude nikdo už brát moc vážně, a současně se ani nerýsuje nikdo, kdo by zaujal její roli," řekla Spencerová.

© REUTERS / Francois Lenoir NATO oznámilo, že je připraveno na dialog ohledně smlouvy INF

O problému týkajícího se dohody INF Tereza Spencerová uvedla, že by na schůzku NATO-Rusko příliš nespoléhala, protože se myslí, že šéf NATO Stoltenberg na ní jen zdůrazní význam dohody o raketách středního a krátkého doletu a vyzve Rusko, aby splnilo americké požadavky. Sdělila také, že Putin už možná anoncoval, že právě rakety středního a krátkého doletu budou hlavním tématem jeho rozhovorů s Trumpem 11. listopadu v Paříži, a dodala, že bez dohody určitá nejistota bude pokračovat.

Analytička také sdělila, že rozmísťování amerických raket v Evropě může záviset na tom, chtějí-li je evropské země mít na svém území.

„Takže uvidíme, kdo nakonec kývne — po vzoru Polska, které už připravuje ‚svůj‘ americký Fort Trump — nebo kdo rakety odmítne," oznámila politická analytička.

© REUTERS / Hannibal Hanschke Česko po Merkelové

V rozhovoru se Spencerovou byla také naťuknutá otázka o situaci s kurdskou milicí v Sýrii. Podle české novinářky je zajímavé, že Recep Erdogan začal mluvit o „zničení" kurdských milicí v Sýrii hned druhý den poté, co se v Istanbulu setkal s Putinem, Macronem a Merkelovou, je zvláštní i to, že ony pohrůžky přicházejí v době, kdy Erdogan stále ještě „diktuje tempo" té slavné mordýřské kauzy na saúdském konzulátu v Istanbulu. „Je to právě Turecko, které řízeným uvolňováním informací určuje i kvalitu vztahů mezi USA a Saúdy," sdělila Spencerová.

Prohlásila také, že Merkelová s Macronem v Istanbulu svou přítomností fakticky jen přiznali, že Západ válku v Sýrii prohrál, čili že neprosadil „změnu režimu" jako v Iráku nebo Libyi a že je tedy na čase horkou válku vyměnit za diplomacii.

„Hlavním problémem pro Německo či Francii jsou přitom aktuálně uprchlíci, tak Berlín s Paříží o nějakém Asadově povinném odchodu už ani nešpitly. Naopak se drželi za ruce s Putinem a Erdoganem, kteří určují, kudy se bude vývoj ubírat…," dodala novinářka.

Na závěr Spencerová řekla, že americká politika v Sýrii je ale ze všeho nejvíc jedním velkým „těkáním" od ničeho k ničemu, takže dříve nebo později se „dotěká" ke konci".