Ondráček: Neopustím zemi, dokud se tady budu cítit bezpečně

Co cítí a jak si udržuje práceschopnost poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM), který je dlouhou dobu podroben obviněním ze strany politiků a médií za své v podstatě nedokázané zločiny proti občanským aktivistům v minulosti.

Jak přijal nečekanou podporu Poslanecké sněmovny ČR, která většinou hlasů odmítla jeho vydání policii kvůli obvinění bývalého prezidentského kandidáta Michala Horáčka ze spolupráce se státní bezpečností a z vydírání. „Necítím vůbec nic, řek v rozhovoru pro Sputnik Zdeněk Ondráček. Je to rozhodnutí kolegů poslanců, já to respektuji a v podstatě to nic neřeší, protože ta věc bude řešena po ukončení mého mandátu.

Souhlas se stíháním nepodpořili zejména poslanci ANO, ČSSD, SPD a KSČM, ale také většina občanských demokratů. Jak hodnotíte tento fakt?

Hodnotím to tak, že si kolegové, kteří takto hlasovali, uvědomují, že to nemusí být o trestním stíhaní, ale o možnosti nebo o snaze někomu bránit v projevu vyjadřování projevu svobody slova.

Mluvili s vámi poslanci před hlasováním?

Já jsem informace dostával od kolegů, kteří mi řekli, že to projednávají na svých klubech a řekli mi ta stanoviska klubu, byli to kolegové z hnutí SPD a z hnutí ANO.

Jak jste hlasoval vy sám?

Pro vydání.

Wow! Čestný a odvážný čin!

Ta věc nic neřeší a samozřejmě ta věc jako taková bude trvat dalších několik let, až skončí můj mandát poslance. A já potřebuji, aby moje rodina měla klid…

Jste místopředsedou Výboru pro bezpečnost. Čím se tam dnes zabýváte?

Otázkami bezpečnosti České republiky, teď třeba konkrétně rozpočtem ministerstva vnitra na rok 2019.

Nějak jste řekl, buď jako vtip, nebo vážně, že jste natolik unavený z útoků, že byste se všeho vzdal a odešel do Ruska. Žádné takové plány nemáte? Navíc Vladimír Putin právě teď na sjezdu krajanů oznámil novou koncepci migrační politiky — bude mnohem jednodušší získat ruský pas…

© AFP 2018 / Amer Almohibany Ondráček: Všechny ty politiky, kteří hovoří o možné válce, bych poslal hned do první linie

Zatím ne. Samozřejmě Česká republika je můj domov, dokud tady bude bezpečno, budu fungovat tady. Ale země bývalého Sovětského svazu, které jsem měl možnost v posledním roce navštívit — teď jsem se vrátil z Gruzie , předtím jsem byl v Kyrgyzstánu, Ázerbájdžánu — tak jsou to země, které prostě žijí jiným způsobem života než Česká republika. Samozřejmě Ruskou federaci jsem navštívil také v letošním roce při volbách prezidenta Putina. Tak že si to umím představit, jsou to země, kde se mi líbí, hlavně je tam velmi milý národ.

Pane Ondráčku, když přemyslíte o minulosti, nemáte čeho litovat?

Ne, vůbec nemám.

Název autora se nemusí shodovat s názorem redakce.