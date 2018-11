Schwarzenberga nadále trápí zdravotní problémy. Vzdá se mandátu?

Podle Weitzové byl Schwarzenberg v Rakousku navštívit lékaře. „Má opravdu diagnostikovaný zápal plic, teď je v Rakousku v léčení," uvedla. Podle ní by se měl léčit ještě týden.

Předseda TOP09 Jiří Pospíšil prý nyní nemá žádné informace o současném zdravotním stavu Schwarzenberga. Pospíšil komentoval existující dohady, že by se pan předseda mohl kvůli zdraví vzdát mandátu. „Vůbec jsme to neřešili. Karel Schwarzenberg má mandát poslance, je to jeho mandát, záleží na něm. Ani náznakově jsem nezaznamenal, že by se mandátu vzdával," uvedl předseda.

Dříve bylo oznámeno, že Karel Schwarzenberg má zápal plic, kvůli kterému se nemůže účastnit vrcholící předvolební kampaně. 12. září upadl ve Sněmovně zrovna během jednání. Politik byl okamžitě hospitalizován do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) ve Střešovicích. Ale už další den jel domů. Jeho stav podle lékařů nebyl vážný.