Legendární kapela ABBA zakázala české celebritě používat svou píseň

Hlavním hitem Heleny Vondráčkové, který zněl z každé televizi v 80, letech, byla píseň A ty se ptáš, co já, která byla přepsána z písně švédské skupiny ABBA The Winner Takes It All.

Jak uvádí Blesk.cz, Lichtenberg chtěl použít tento hit ke složení muzikálu.

„Bohužel na píseň A ty se ptáš co já jsme nedostali práva. Autoři Andersson a Ulvaeus si drží své písně pouze pro svá díla, to znamená, že nemůžeme použít nic od ABBY. Ale nahradí je dvě jiné skvělé písně," ujistil producent. Také dodal, že nedostali práva ještě na jednu píseň, která není tak známá.

Lichtenberg řekl, že se plánuje nový muzikál s hity Waldemara Matušky.

„Chtěli jsme největším pěveckým ikonám 80. let udělat na jejich počest muzikál, tedy pro Václava Neckáře, Vondráčkovou, Gotta a Waldemara Matušku. A už jsme za půlkou," uvedl.