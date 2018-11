Klaus: Na českém Titaniku se tančí, zatímco my projednáváme "ukotvení" manželství gayů

„Na Titaniku se tančí," píše Klaus, když ukazuje na to, že je potřeba shodnout se na klíčových tématech a v nich táhnout za jeden provaz. „Uplynulý týden ve Sněmovně je toho krásným dokladem," řekl v komentáři k projednávání obnovení proplácení prvních tří dní nemoci a k tomu, že byla prosazena myšlenka vytvoření nového úřadu pro řízení sportu, jež nepovažuje za efektivní. Upozornil i na schvalování fiskálního paktu:

„Nakonec jsme přijali (já byl tedy třikrát proti) evropský fiskální pakt, tedy další krok k přijetí měny euro, kterou drtivá většina českých občanů nechce. A mají recht. Ale že prý jsme v Evropě zase poslední, kdo neratifikoval a co by si o nás mysleli…"

Po tomto krátkém ironickém vstupu politik přistoupil k seriózní rozpravě o situaci, které je třeba čelit, hlavně v jeho klíčovém oboru — školství.

„Je otázkou, kolik tohodle všeho ještě republika vydrží. Jestli by se neměla zaměřit spíš na vážné problémy. Co se státním dluhem? Jak to bude s důchody systémově? Nebo třeba zda budeme o potřebě technického vzdělávání jen kafrat, ale skutek utek a náš vysokoškolský systém připomíná švédský stůl, kde si každý cokoli nabere."

Klaus nabízí tři kroky k řešení současné situace ve školství. Prvním krokem je stanovení ročního počtu studentů v oborech, jež stát chce. Druhým krokem je „poctivé" posouzení kvality univerzit a podpora těch nejlepších z nich. Třetím krokem je poskytnutí bezplatného vzdělání na těchto nejlepších univerzitách 20 % nejlepších středoškoláků na základě výsledků státní maturity.

„Čili chudí a nadaní studenti by vesele studovali, bohatí a nadaní také. A všichni ostatní, a ve všech méně podpořených oborech, by mohli vesele studovat také, ale za svoje."

To by podle politika vedlo k tomu, že by se studenti na středních školách více snažili. Dalším plusem by bylo to, že by tento přístup ze vzdělávacího systému odstranil lidi, kteří nemají na to, aby nějaký studijní obor zvládali. Díky tomu by vzdělávání reflektovalo potřeby a zájmy státu.

„Anebo nebudeme dělat nic a necháme to vše vyhnívat. V příštím týdnu to vypadá spíš varianta za b). Na programu máme stejnopohlavní manželství a jeho „ukotvení"," uzavřel Václav Klaus mladší.