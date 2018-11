Velvyslanec při NATO: Rusko není náš nepřítel, ale odpůrce

V dalším vydání pořadu Prostor X s moderátorem Čestmírem Strakatým jako host vystoupil stálý velvyslanec ČR při NATO Jiří Šedivý, který promluvil na téma ruského „nebezpečí“, ruského „zasahování“ do záležitostí jiných států a mnoho dalších témat.

Své vystoupení stálý velvyslanec prakticky začal tím, že Rusko si uvědomuje, že proti NATO nemá šanci…

„Jsme přesvědčeni, že Rusko si velice dobře uvědomuje, že v případě jakékoliv vojenské provokace proti jakémukoliv členu aliance, by následovala velice robustní kolektivní obrana," uvedl Šedivý.

Moderátor pořadu Čestmír Strakatý se následně zeptal, jestli Rusko tedy není náš nepřítel?

© Sputnik / Vitaliy Timkiv Ministerstvo obrany RF uvedlo, že u ruských hranic zaregistrovalo americké letadlo

„Rusko není náš nepřítel, ale je náš odpůrce. Já si nemyslím, že je to vojenská hrozba. Na druhou stranu si Rusko dobře uvědomuje, že nemá tu kapacitu na to nás nějakým vojenským způsobem narušit," říká stálý velvyslanec ČR při NATO.

Následovala otázka o cestě předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka do Ruska, kde se bavil s lidmi ze sankčního seznamu.

„Já vidím návštěvu pana předsedy Poslanecké sněmovny jako součást dialogu a pokud vím, tam v těch rozhovorech nebylo nic, co by šlo proti politice Severoatlantické aliance. Je to výsostné právo třetí nejvyšší ústavní osoby v České republice. Prostě udržovat kontakty se svými protějšky v zahraničí," uvedl Šedivý.

„Není možné nad těmi výhružkami mávnout rukou, je to rétorika, ale potom i ta rétorika může otevřít cestu nějaké té konkrétní akci. Z hlediska aliance jsme zcela přesvědčeni o tom, že Rusko vnímá naší sílu. Ruské vedení si je vědomo toho, že jakákoliv přímá vojenská provokace by se jim vymstila a ta cena za tu provokaci by byla neúměrná jakémukoliv možnému zisku," řekl stálý zástupce o výhružkách využití jaderných zbraní.

Co se týče hybridní války, dlouho se mluvilo, že státy NATO a Evropské unie zaspaly v soupeření s Ruskem v tom hybridním prostoru. Je to tak pořád? Zeptal se moderátor Strakatý.

„Teď ta tzv. hybridní válka má celou řadu podob. Hlavním prostředím je asi kybernetický prostor. Dnes je to hlavně ale ta informační válka, snaha změnit vnímání veřejnosti v těch zemích, na které jsou ty aktivity zaměřené. Možná jsme trochu zaspali v tom smyslu, že jsme to nebrali tak vážně," odpověděl Šedivý.