Když kupujete jízdenku na železnici a uvedete bydliště, možná budete mít levnější jízdné

Asi vás zajímá, kde k takovým divům dochází? Potom vězte, že je to ve Středočeském kraji, kousek od Prahy. Zde se v malebném údolí řeky Berounky, v jednom z jejích meandrů, rozkládá město, které se Černošicemi nazývá. Rezidenci zde mívaly a mají mnohé celebrity. Příkladem povězme, že tu ve své vile blízko železniční tratě žila i jedna z nejkrásnějších hereček své doby Andula Sedláčková. Hovoříme o tom z toho důvodu, že prestižní adresy si zřejmě vynucují zvláštní zacházení, kterého se Černošicím od úřadů dostává. Abychom však byli přesní, následující text bude o Dolních Černošicích, které kdysi s Černošicemi vytvářely jedno město. Dnes je to jinak.

© Fotolia / naxaso Kolaps v Praze! Stovky vlaků nabíraly zpoždění

Podstatné je, že v roce 1974 byly tzv. Dolní Černošice odděleny od města Černošice, načež se připojily k sousední obci Lipence. Černošice nejsou součástí Prahy, zatímco Lipence ano. Mezi Černošicemi a Dolními Černošicemi protéká řeka Berounka, obě místa spojuje celkem obyčejná lávka. Dolní Černošice a Lipence však odděluje docela velká proluka vyplněná poli. Zatímco z Černošic do Dolních Černošic je to coby kamenem dohodil, z Dolních Černošic do Lipenců je lépe vydati se na kole nebo autem. Teprve zcela nedávno pendluje mezi Lipencemi a Dolními Černošicemi pražský linkový minibus. Z dob dřívějších však dolnočernošickým zůstalo jedno zcela pozoruhodné privilegium.

A teď to začne být zajímavé. Než začal jezdit roku 2016 onen minibus, pokud někdo cestoval z Prahy do Dolních Černošic, bylo nejlepší vystoupit ve vlakové zastávce v Černošicích, poté přejít lávku a už jste byli v Černošicích „dolních". Dolní Černošice, jelikož leží už v Praze, náležejí k tarifnímu pásmu P, 0, B — vlastně se jedná o pražský tarif. Černošice i s vlakovou zastávkou však nejsou na území Prahy, patří do tarifního pásma 1.

© Sputnik / Vladimír Franta Vlaková zastávka Černošice

Když tedy nastoupí pan Novák z Černošic a pan Skočdopole z Dolních Černošic na Smíchovském nádraží v Praze do příměstského vlaku (součást Pražské integrované dopravy /PID/) a rozjedou se do Černošic, kde oba vystoupí v téže zastávce poté, co oba ujedou cca 18 kilometrů, pan Skočdopole z Dolních Černošice bude mít jízdenku levnější. Projeví se to ve chvíli, kdy si oba pánové obstarají například měsíční jízdenku, tzv. předplacenou PID LÍTAČKU. Pan Skočdopole z Dolních Černošic za ni zaplatí 550 korun, kdežto pan Novák bude lehčí o 850 korun českých. Ačkoli oba ujedou tutéž vzdálenost — nastoupí na témže nádraží v Praze a vystoupí z vlaku v téže zastávce v Černošicích — na pana Skočdopole se bude vztahovat pražský tarif P, 0, B, jenže po panu Novákovi se bude požadovat, aby si koupil jízdné pro pásmo jak P, 0, B, tak i pro pásmo 1 (předpokládáme, že oba pánové pracují v Praze a chtějí se pohybovat PIDem po metropoli, pozn.). Bizarní je, že Černošice leží na okraji pásma 1 a úplně klidně by mohly dostat „výjimku" pro pásmo 0.

© Sputnik / Vladimír Franta Vlaková zastávka Černošice

Jak vlakový průvodčí pozná, kolik kdo má platit za jízdné, jde-li o oba pány? Pro pana Skočdopole stačí, aby doložil, že bydlí v Dolních Černošicích. Pokud tam jede ze Smíchova přes Černošice, pak se v úseku Praha-Radotín — Černošice pan Skočdopole veze zcela gratis, tedy zadarmo! Vysvětlením je, že se do Dolních Černošic nebylo donedávna lze dostat jinou logickou a pohodlnou cestou. Proto byla udělena výjimka. Nikomu nevadí, že vlaková zastávka neleží v Dolních Černošicích, nýbrž v Černošicích a že tudíž cena jízdného se zároveň odvozuje od pozice vašeho příbytku, pokud se ten nalézá v Dolních Černošicích. Z lidského hlediska se celá záležitost dá celkem dobře pochopit. S trochou nadsázky se nabízí následující paradox: Černošičák bydlící hned u vlakové zastávky je doma dříve než Dolnočernošičák, který ještě musí přeběhnout lávku. Černošičák urazí celkově (i s chůzí) o něco kratší vzdálenost, zaplatí za dopravu více. Dolnočernošičák urazí celkově (i s chůzí) o něco delší vzdálenost, zaplatí za dopravu o něco méně. Jedno přísloví říká — méně znamená více. Vztahuje se paradox snad i na tento případ (v negativním slova smyslu)?

Ilustrační písnička:

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce