Syna Vysockého stejně jako Jarka Nohavicu zapíšeme mezi agenty Putina?

Není to proto, že se koncertu účastní legendární písničkář Jaromír Nohavica, který se kvůli své cestě do Moskvy dostal do nemilosti médií a části české elity?

„Ne, to bylo spíše řečeno ironicky, protože žádná média o tom koncertu nikde nepřinášejí zprávy, přitom je to v podstatě nejvýznamnější koncert k výročí republiky", řekl v rozhovoru pro Sputnik autor článku Petr Hájek. „A proto jsem ironicky poznamenal, že to vypadá jako podzemní koncert za účasti asi těch všech nejlepších celebrit."

Ptám se, protože kolem Jaromíra Nohavici neutichá skutečná hysterie. A poté, co převzal Puškinovu medaili z rukou Putina, byl označen za agenta Kremlu, užitečného idiota atd. Jak vysvětlíte tuto reakci?

© AFP 2018 / Joe Klamar Jaromíru Nohavicovi byla udělena z rukou Vladimira Putina Puškinova medaile (VIDEO)

No úplně stejně jako všechny reakce, respektive jako všechny názory, které se týkají toho, že chce kdokoliv v této zemi, počínaje nejvyššími představiteli, například prezidentem Zemanem, udržovat normální přátelské vztahy s Ruskem . Což se intelektuálním elitám napojeným na různé západní centrály EU , respektive Spojených států, vůbec nelíbí. A protože mají tyto elity v rukou většinu hlavních médií, tak pak vznikají tyhle kampaně. Je to jednoduché prostě. Lidé si v převážné většině myslí něco jiného a elity je chtějí dohnat do něčeho jiného. Je to směšné, odpuzující, ale je to tak.

Jaký politik nebo herec vás zvláště ohromil svou reakcí na udělení Puškinovy medaile Jaromíru Nohavicovi?

Nejsměšnější bylo, když zastupitelka hlavního města Prahy a právnička Hana Marvanová řekla, že ho poslouchá 35 let a teď ho přestane poslouchat. Je pro mě směšná.

Proč podle vašeho názoru dostal od Putina tuto medaili právě Nohavica? Koneckonců existují i jiní umělci, překladatelé. Například Milan Dvořák, který přeložil Puškinovo klasické dílo Evžena Oněgina, písničky Okudžavy, Vysockého a spoustu dalších děl vynikajících ruských autorů.

© AFP 2018 / Joe Klamar Putin udělil vyznamenání Nohavicovi

To je sice pravda, ale lidé jako Milan Dvořák nezasahují tak úžasný segment veřejnosti jako zasahuje svými písněmi Jaromír Nohavica. A jeho jakási, řekl bych, dlouhodobá mise v tom smyslu, že opravdu zpívá ruské autory, překládá ruské básníky atd., je v tomhle u nás naprosto ojedinělá. A nejen u nás, ale také v Polsku

Pokud odmítneme reakci mainstreamových českých médií a jednotlivých politiků a umělců, zvýší nebo sníží medaile z rukou Putina popularitu Jarka Nohavici?

Já myslím, že se to běžného člověka vůbec nedotýká v tom smyslu, že by snižoval či zvyšoval jeho popularitu. Jarek Nohavica je absolutně ojedinělý zjev a umělec, který, jak bych tak řekl, nad všemi těmito hříčkami může mávnout rukou. Protože jeho popularita je tak vysoká a nic to s ním neudělá. Je to naopak statečné gesto. Což je taky absurdní, že v současné situaci nejen tu medaile přijme, ale dojde si ji i převzít. Je to prostě opravdový chlap a není to žádná bačkora jako ti, kteří potom zpoza rohu využívají mediálních možností a „střílejí".

Putin tedy předáním té medaile vyhrál…

© AFP 2018 / Joe Klamar Polská média jsou znepokojena: Nohavica je loutkou ve hře ruských lobbistů

No, já myslím, že nejde vůbec o to, kdo vyhrál. On ho ocenil a ocenil ho odůvodněně, protože splňuje podmínky udělení této docela prestižní medaile. Ostatně, dostal ji i Václav Klaus , svého času. A myslím si, že nejde o to, kdo vyhrál nebo nevyhrál, ale určitě vím, kdo prohrál. A to jsou ti, kteří na něj hází špínu.

Nyní v České republice probíhá festival Nový ruský film, největší za posledních 30 let. Přijel syn Vladimíra Vysockého Nikita, aby promluvil před českou premiérou filmu Vysockij: Aspoň, že jsem živ. Myslíte, že i o něm — mám na mysli Nikitu Vysockého — budou psát jako o agentovi Kremlu?

Já myslím, že ne. Já myslím, že se tohle v protiruské hysterii části elit mediálních týká především českých občanů. Jako oni zase nejsou tak úplně na hlavu padlí, aby obry, jako je Vysockij, napadali. To oni neudělají. A oni si to jaksi užijí, pokud jde o českého občana.

