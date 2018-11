„Nechci dělat advokáta, ale…“ Kalousek nečekaně podpořil Hrad

Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republika Petr Mužák členům rozpočtového výboru představil detailní rozpočet Kanceláře prezidenta republiky pro rok 2019.

Na příští rok Kancelář prezidenta republiky počítá s příjmy ve výši 60 tisíc korun, očekávané výdaje celkem činí 389 milionů 371 tisíc korun. Vlastní výdaje Kanceláře prezidenta republiky budou činit 125 milionů 208 tisíc korun a Správa Pražského hradu stejně jako loni dostane 231 milionů 887 tisíc korun.

Český prezident Miloš Zeman si v roce 2019 vydělá 3 469 200 korun.

Po představení detailního rozpočtu byla zahájena diskuze. Ve které členy zajímala hlavně kauza lomu Lánské obory.

Petr Venhoda (ANO) se zajímal, jakým způsobem Lány zaplatily kámen firmě, která kámen zpracovala. „Chápu to správně, že Lány prodaly kámen firmě a firma zase ten kámen vyúčtovala zpátky Kanceláři?" zeptal se poslanec. Přidal se i Mikuláš Ferjenčík. „Nerozumím smyslu operace, když Lánská obora sama těží kámen, který potřebuje na úpravu svého vlastního svahu, proč ho, proboha, prodává té firmě, která provádí opravu těch svahů? Mně to prostě nedává žádný smysl, to je jako kdyby si člověk stavěl doma na zahradě skalku a měl shodou okolností nějaký pískovec. Tak proč by tomu zahradníkovi nejdřív prodal ten pískovec a pak ho zpátky kupoval? Já to prostě nechápu," nechápal pirátský poslanec.

Na tyto komentáře reagoval zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Mužák.

„Kámen byl prodán zhotoviteli za cenu 100 korun za kubík. Náklady na zpracování kamene šly na vrub zhotovitele a dělají přibližně 500 korun za metr krychlový. Důvod, proč jsme to netěžili my jako Lesní správa, je ten, že to neumíme. Ty firmy to umějí a bylo to využito pro stavby v rámci obory."

© AP Photo / Peter Morrison Přestaňte, proboha, blábolit! Kalousek obvinil Zaorálka z posílení odhodlání teroristů

Celé toto vysvětlení pochopil i Jaroslav Foldyna z ČSSD, kterému se to zdá logické a jasné. Tady se však do diskuze zapojil ještě Miroslav Kalousek, který se Hradu nečekaně zastal.

„Aniž bych chtěl komukoliv dělat advokáta, tak bych chtěl podotknout, že v průmyslové i v obchodní praxi si jednotlivé mezikroky výroby mezi sebou běžně jednotlivé firmy přeprodávají. Když to takhle slyším, tak to pokládám za naprosto standardní operaci. Já jsem asi tak poslední, kdo by tady chtěl hájit Kancelář prezidenta republiky, ale opravdu na tom není nic překvapivého," uvedl Kalousek.

Členové výboru nakonec přijali doporučující usnesení o navrženém rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky v poměru 14 hlasů z 19 přítomných. Ferjenčík a Pošvář z Pirátů byli proti a tři poslanci, včetně Miroslava Kalouska, se zdrželi hlasování.