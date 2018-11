Frontman Žlutého psa: Evropa a USA se ubírají neblahým směrem

Hejma se zpočátku vyjádřil k prezidentským volbám, kdy dodal, že i když bylo na výběr několik kandidátů, nikdo z nich nebyl dostatečně seriózní. Proto svůj hlas hodil Milošovi Zemanovi, ačkoliv sám sebe označil za notorického nevoliče Zemana.

Zabrouzdal ale také do historie, a tak v již zmiňovaném rozhovoru zaznělo i to, v čem jsou bývalí prezidenti České republiky, Václav Havel a Václav Klaus, odlišní. Hovořil o jakési dělicí linii, která podle něj v Česku existovala odjakživa.

„Dřív to byla linie Havel-Klaus. (…) Václav Havel, a jeho poradci Jiří Pehe a Karel Schwarzenberg, to všichni byli takoví ti internacionalisti, globalisti. Často říkali, že český národ si neumí sám vládnout, a proto by měl být v EU, nebo, že má zlomenou páteř po 40 letech komunismu a takové, pro mě tedy, bláboly. Zatímco Václav Klaus byl vždycky ten hrdý, který říkal opak — My, Češi, máme tuhle strašnou zkušenost, my jsme to přežili a víme, jak na to. A v něčem jsme lepší než ten Západ, protože máme tuhle zkušenost. To byla ta linie," prohlásil Hejma. Dále dodal, že po odchodu Václava Klause z prezidentského úřadu v této linii pokračuje i současný prezident, za což je velmi rád.

Další věcí, k níž se český hudebník vyjádřil v rozhovoru pro info.cz, byla liberální demokracie či politická korektnost. Ta totiž podle jeho mínění komplikuje domluvu mezi lidmi. „Politická korektnost — to je mor," říká hned na úvod Hejma. Svůj názor následně rozvinul: „To je to nejhorší, co může být. Protože to pak vede k tomu, že si ti lidé nerozumí. Politická korektnost je v podstatě lhaní. Je to vlastně nazývání věcí jinými jmény, ve jménu jakési abstraktní slušnosti."

Hejma se rozpovídal také o americké politice a některých jejich „šílenostech", jak sám uvedl. Na otázku moderátora Pavla Štrunce, zda americký prezident Donald Trump a jeho český kolega Miloš Zeman představují jakési konzervativní hodnoty, odpověděl následovně: „Je to samozřejmě relativní. Ta situace je úplně jiná. Ale úplně v těch nejhrubších možných rysech se to tak dá říct. Protože jak Miloš Zeman, tak Donald Trump, zkrátka zvítězili ve volbách naprosto šokujícím a nečekaným způsobem a vrací tu zemi na vývojové lince zpátky — k těm konzervativním hodnotám." A to se právě podle Hejmy nelíbí elitám, které tuto situaci špatně snáší a nejsou schopny přijmout „porážku".

V souvislosti s tím připomněl i finále US Open a vynikající tenistku Serenu Williamsovou. Její reakci na výsledek zápasu totiž srovnal s reakcí právě těchto elit. „Nejlepší tenistka světa prohraje a není schopná to rozdýchat. Rozmlátí raketu, obviní rozhodčího z podvodu a pak z rasismu a sexismu. To je přesně ten typ reakce, který vidíme i u těch politických elit." Připomněl, že když volby v Americe vyhrál Trump, elity hovořily o tom, že je blázen, korupčník či dokonce Putinův agent.

Jak podotýká samotný moderátor diskuze, Ondřej Hejma k Spojeným státům vzhlížel, když sám začínal psát. Jak je ale na tom Amerika podle jeho názoru dnes?

„Amerika se vyvíjí podobným směrem jako Evropa, tedy neblahým směrem. Je tam multikulturalismus, který je tam ještě v úplně jiné dimenzi než u nás, protože mají tu etnickou diverzitu úplně jinou — danou otroctvím a přistěhovalectvím," uvedl Hejma a poznamenal, že Evropa jde ve šlépějích USA, což mu dělá starosti.

Kromě Ameriky bylo dalším velkým tématem i Rusko. V této souvislosti se zmínil o jakémsi „politickém rasismu", což je termín, který Hejma dost často používá k popsání vztahů s Ruskem. „Když se řekne Rusko, tak je to špatně. Naprosto špatně. A to je takový, řekl byl, politický rasismus — je to neodůvodněné, nespravedlivé a špatné," vysvětlil tento pojem zpěvák.

K Rusku pak ještě dodal, že všechny státy se snaží vést jakousi propagandu vůči svým protivníkům a možná, že právě proto se dnes hodně mluví o tom, že za každým stromem číhají Putinovi agenti, ruští trollové nebo se tvrdí, že Rusové ovlivnily americké volby. „To je šílenství," myslí si Hejma, podle kterého je ale tato kampaň v současnosti, bohužel, velmi úspěšná.

Dalším takovým případem může být i kauza Rusko-novičok. Z otravy ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie totiž bylo obviňováno právě Rusko. „To jsou nějaké romány. Jsou to příběhy," tvrdí Hejma. Poznamenal, že i když byla mnohými státy Velké Británii vyjadřována solidarita, šlo především o politická gesta. „Netuším, jestli nějaký agent Skripal vůbec existoval. (…) Já vůbec nevím, jak to bylo," ukončil toto téma Ondřej Hejma.