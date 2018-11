V Indii je vteřinová obsluha! Češi se vysmáli rasistickému incidentu se známým hercem

Vir Das si na svém účtu na Twitteru postěžoval, že se v českém hlavním městě potýkal s rasismem. Spolu se svou rodinou vyrazil do pražské kavárny Cafe Cafe, ale nedočkal se obsluhy od vytíženého personálu. Jak sám tvrdí, na personál celkem šestkrát volal, ale ten na něj nijak nereagoval. Herec se tedy spolu se svým doprovodem zvedl a z kavárny odešel, píše portál idnes.cz.

Portál dále uvádí, že poté, co se herec o svůj negativní zážitek podělil na internetu, strhla se lavina komentářů a vypukla diskuze. „Píšu to proto, že tu kavárnu někdo vlastní, a ten někdo ty lidi zaměstnává. A měl by to vědět," cituje server slova herce.

V souvislosti s tímto příspěvkem se indickému komikovi ozval šéf daného podniku, aby se mu omluvil. Snažil se celou situaci vysvětlit a herci nepříjemnou zkušenost nějakým způsobem kompenzovat. Dokonce mu poslal dort. „Na naší straně je pochybení, že si jich nikdo šest minut nevšiml," prohlásil Richard Hrádek, majitel dané kavárny. Nařčení, že obsluha herce ignorovala kvůli pleti však odmítl.

I přesto ale na internetu vypukla bouřlivá diskuze, kdy se k této situaci vyjadřovalo mnoho uživatelů sociálních sítí. Někteří se k celé věci stavěli negativně, jiní to pojali s humorem. Ostatně, přesvědčte se sami:

„V Café Café byl vždy personál trochu pomalejší, ale taková je situace v 70 % zdejších podniků. Prostě normální stav, na který je zocelený Čech připraven. Co mě zvedá ze židle je to neustálé pořvávání o českém rasismu všech těch, kteří přicházejí ze zemí, kde většina žije jako ve středověku!" napsal na Facebooku Vašek Kozák.

„Jsem nevěděla, že v přelidnělé Indii je vteřinová obsluha," vzala celou situaci s humorem Jana Hykešová.

„6 minut čekat na obsluhu? Že je projev rasismu? Tak v tom případě je celá Praha rasistická," podotkl další z komentátorů.

„Není on náhodou rasista? Napadá bílé občany v jejich vlastní zemi," zamyslela se uživatelka Facebooku.