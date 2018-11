Češi chtějí bít děti. Proč je to správné?

Na tyto otázky nám odpověděla Oksana Zashchirinskaja, psycholožka a docentka Katedry pedagogiky a pedagogické psychologie.

Průzkumu, který uskutečnila agentura Nielsen Admosphere pro Ligu otevřených mužů (LOM), se zúčastnili jak rodiče, tak i ti, kteří děti ještě nemají. Informoval o tom portál Echo24.

Většina z nich považuje fyzické trestání potomků za povinnou součást výchovy. Podle průzkumu agentury Median , který byl realizován v roce 2008, až tři pětiny Čechů nesouhlasily s tím, aby fyzické trestání dětí zakazoval zákon. A tento postoj rodičů k fyzickému trestání dětí se za posledních pět let zřejmě nijak zásadně nezměnil. A to i přesto, že obecný přístup k výchově dětí se ve světě stal poněkud liberálnějším.

Psycholožka Oksana Zashchirinskaja vysvětlila, proč by mohla liberální výchova, která se ve světě rozšířila, uškodit dětem. „V dnešní době je přístup k výchově zaměřen více na potřeby dítěte," tvrdí odbornice. A není tomu tak jen ve skandinávských zemích, kde si dítě může dovolit nejíst, pokud samo nechce. Jde o kompletní svobodu projevu. Psycholožka uvedla, že rodiče jsou dnes více vyzýváni k tomu, aby své dítě respektovali jako osobnost, investovali do něj co nejvíce prostředků a rozvíjeli ho. Děti si to ale vyložili po svém.

„Jak říkají sami teenageři — moc dobře vědí, že dělají něco špatného, a navíc se cítí nepohodlně, když neposlouchají své rodiče. Dělají to ale dál, protože vědí, že rodiče nebudou schopni je vážně ovlivnit. A právě to se nazývá vnitřní beztrestností," vysvětlila Zashchirinskaja.

Jak ale odlišit násilí od potřebného trestu? Podle odbornice násilí můžeme charakterizovat jakousi periodicitou, kdy jsou rodiče náchylní k násilí a dělají to pravidelně. Samozřejmě, stopy po fyzických trestech a psychologická stísněnost jsou pro psychology jasným znamením agrese.

Dítě ale může v případě psychického tlaku přijít k úrazu i samo. Psycholožka poznamenala, že v současné době existuje mnoho dětí s takzvaným „sebepoškozujícím chováním". Vysvětlila, že děti to dělají především proto, aby vyjádřily svou duševní bolest. Ale nevylučuje se také možnost, že dospívající jedinci mohou být vedeni touhou manipulovat své rodiče a ublížit jim. Zashchirinskaja uvedla, že hlavním důvodem tohoto chování je to, že jsou děti sociálně nezralé a zcela nerozumí důsledkům takových činů.

Existuje tedy výchova bez trestů? Psycholožka odpověděla následně: „Pro mě je výchova synonymem nějakého násilí. To znamená, že je potřeba děti vychovávat. A výchova má přece vždy nějaké nároky, pravidla a omezení." Samozřejmě, je potřeba naslouchat dítěti a dávat mu nějakou svobodu. Nesmíme ale také zapomínat na to, že výchova a příprava na dospělost je jedním z projevů rodičovské lásky.