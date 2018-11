Česko by mělo zbrojit proti Rusku? To je špatný vtip, říká expert

Izraelský generál na Pražském hradě radil české elitě, co by mělo Česko udělat, aby obstálo v moderní válce. Sputnik jeho plán rozebral s renomovaným expertem Pavlem Oplem.

Funguje izraelský recept pro Česko? Na nedávné konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost" generál Yair Golan, zástupce náčelníka štábu Izraelských obranných sil, představil, co by měla obrana státu pojmout, aby mohla čelit modernímu konfliktu. Sedm bodů, které Golan prezentoval, je opravdu podnětných. Za základ k úspěchu označil moderní technologie a správné velitele.

Splňuje česká armáda Golanův plán? O kritických bodech plánu Sputnik hovořil s bývalým policejním radou Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezídia ČR a známým politickým aktivistou Pavlem Oplem.

Izraelský generál Yair Golan během národní konference „Naše bezpečnost není samozřejmost" představil sedm principů, které zajistí přežití země v moderních konfliktech. Jak si v tomto ohledu česká armáda stojí? Má AČR moderní technologie ve výzbroji a správné velitele ve velení?

Celá doba existence státu Izrael je velmi nelehká právě z hlediska vnější bezpečnosti, která vyplývá z jeho geografické polohy v regionu Blízkého východu. To, že tento stát stále ještě existuje, souvisí s neuvěřitelnou morálkou obyvatel tohoto státu. Všichni jeho příslušníci jsou si vědomi toho, že za svůj stát musí být schopni a ochotni bojovat se zbraní v ruce. A také tak činí.

Muži i ženy bez rozdílu. A v tomto duchu jsou vychovávány i děti. Nejen, že to je správné, ale zjevně to má i své výsledky.

Moderní technologie jsou samozřejmě velmi potřebné, stejně jako odborně zdatné velení. Ale bez stoprocentní mentální vybavenosti obyvatel a ochotou za svůj stát bojovat, to nejde.

Golan zdůrazňuje, že je nutné podporovat aktivní mezinárodní spolupráci se spojenci a partnery. Jenže za současného pnutí uvnitř NATO a snaze EU vytvořit vlastní ozbrojené sbory to zní jako naivní rada, ne?

Spolupráce, spojenectví a partnerství je obecně velmi důležité. Pokud se můžete spolehnout na opravdové přátele, i v případě ozbrojeného konfliktu a jakékoliv související pomoci, je to skvělé.

Naše historie nám jasně opakovaně ukázala, jak je to ale ošidné. Bez skutečné připravenosti a ochoty celého národa bránit sebe sama ale nejde zajistit vlastní obranu.

Pokud by někde bylo možno mluvit o smysluplném nasazení, tak by to byla ochrana evropského kontinentu (a tedy řady členských států) při masové nelegální migraci. To se bohužel nestalo a ani nestane.

Vytváření ozbrojených sil Evropy je pouhý bezzubý politický projekt, který přináší skvěle placené posty pro politické generály.

Tudy cesta rozhodně nevede a naše republika by se neměla nechat do těchto projektů zatáhnout. Zde jde o výsostně politické rozhodnutí a varuji před politickými subjekty, které toto chtějí.

„Některé věci je nemožné vyřešit bez hrubé síly, ale v kyberprostoru toho jde vyřešit hodně," říká izraelský generál. Souhlasíte s jeho tezí? Je virtuální prostor bojištěm budoucnosti? Jak se k tomu staví naše armáda?

Tak zvaný kyberprostor je samozřejmě oblast, kde se odehrává mnohé, včetně bezpečnosti. Ovšem armády a další bezpečnostní složky budou mít vždy své opodstatnění v řešení bezpečnostních hrozeb a útoků. Jak vnitřních, tak vnějších. To kyberanalytici nikdy nevyřeší.

Pokud by se naše armáda zaměřila pouze tímto směrem, bylo by to naprosto špatně.

Golan tvrdí, výhru v moderní válce zaručují také útočné schopnosti. Znamenalo by to snad, že Česko by mělo zbrojit proti nějakému státu? Hypoteticky třeba proti Rusku?

Je to jako v životě. Rodiče nás učí být slušnými lidmi, nikdy neútočit a pouze se bránit. Samozřejmě to jde, ale je to složitější, nežli být agresorem. Agresor má obrovskou výhodu místa, času a volby způsobu úderu. Takže mu stačí menší síla a přesto může způsobit protivníkovy zničující škody.

© AFP 2018 / Michal Cizek Čeští vojáci stárnou a hloupnou? Jejich stav vás překvapí!

Takže ano, potenciální úspěch to zaručit může, ale pak je třeba se zamyslet nad neustále omílanými proklamacemi, že každý stát má armádu výhradně na svoji obranu.

A zbrojit proti Rusku? No, v reáliích naší republiky by to byl špatný vtip. A nejen vůči Rusku. Nás by skutečně ochránil jedině jaderný arzenál, který nemáme a který nám nikdo ani nedovolí mít.

A jaká je vaše pozice? Obstálo by Česko, kdyby bylo vtaženo do ozbrojeného konfliktu? Ať už proti hypotetickému regionálnímu nepříteli nebo válce mocností?

Stav naší armády a reálná ochota našich obyvatel se zbraní v ruce hájit naši republiku je tragická. Bohužel.

Za to mohou politici. To oni, všichni, co byli kdy ve vládě po sametové revoluci, naprosto zdecimovali naši armádu, vlastní zbrojní průmysl, i morálku obyvatel. A výchova ve školách je naprosto tragická, takže ke zlepšení rozhodně v dohledné době nemůže dojít.

Je na lidech, jaké politiky volí. Zatím stále dokola volí takové, kterým je skutečná obrana a ochrana našeho státu naprosto ukradená. A proklamace politiků na téma bezpečnosti jsou účelové a manipulativní lži.

