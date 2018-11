Vláda nás považuje za nesvéprávné stádo: Valenta k zákazu prodeje alkoholu na benzínkách

Z tohoto doporučení vyplývá, že Česká republika by měla omezit rizikové chování na zdravou úroveň, což by vedlo k prodloužení střední délky života o 3,5 let. Tuto iniciativu okomentoval senátor Ivo Valenta.

© Fotolia / Luis Echeverri Urrea Vědci odhalili nečekané nebezpečí alkoholu

Právo informuje, že Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády již vytvořil dlouhodobou strategii, která má značně snížit spotřebu alkoholu. Podle údajů WHO Česko patří do první pětky největší spotřeby alkoholu v Evropě . Kromě zvýšení spotřební daně na alkohol a tabák se navrhuje zákaz prodeje alkoholu na benzinkách. Portál tn.nova.cz uvádí , že omezit by se měla i reklama na alkohol, podobně jako se to stalo u cigaret. Vojtěch upozornil, že tato opatření bude na Vládě prosazovat.

„Obecně ale budu prosazovat, aby se spotřební daň minimálně na tvrdý alkohol zvyšovala," uvedl Vojtěch pro portál Novinky.cz

Vládní iniciativa vzbudila reakci senátora Ivy Valenta, který na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek, ve kterém obviňuje vládu ze snahy poučovat a manipulovat obyvatelstvem. K tomu řekl: „Vláda nás považuje za nesvéprávné stádo, které je třeba neustále vychovávat." Politik pojmenoval tento možný zákaz nesmyslnou snahou omezující svobodu obyvatel. Samotná opatření Valenta pojmenovává za umělé tvoření názoru o tom, co je a co není správné.

Svůj názor o vládní iniciativě vyjádřil takto: „Upřímně si nemyslím, že právě toto opatření povede ke snížené konzumaci alkoholu veřejností. Na ‚benzinku‘, kde je podobný sortiment často prodáván s vysokou přirážkou, si jen ztěžka přijde nakoupit pár láhví nějaký alkoholik — naopak je to místo, kde se láhve nakupují na poslední chvíli."

Senátor zdůrazňuje, že tento zákaz znevýhodňuje majitele benzinek, kteří se živí doplňkovým prodejem, před majiteli běžných maloobchodů.

Iniciativa Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády se bude projednávat ve vládě. Ministr Vojtěch upozornil, že diskuse o návrhu bude složitější, jelikož vláda v programovém prohlášení slibovala snížení daně z přidané hodnoty na točené pivo jako kompenzaci hospodským za zavedení EET, uvádí portál Novinky.cz.