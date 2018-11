Jsme ohrožení. Zeman uvedl, proč vypukne nová krize

Rozhovor byl vysílán v pořadu „Týden s prezidentem" ve čtvrtek večer.

Podle Zemana krize nehrozí kvůli tomu, že by tady byl nějaký ekonomický cyklus, to je pohodlná (pozn. pro vysvětlení laikům) fikce… Ve skutečnosti je ta krize vyvolána nekvalitním (pozn. manažerským) rozhodnutím. K takovému rozhodnutí podle prezidenta Zemana patří protekcionismus, který vláda projevuje vůči národním firmám.

„Protekcionizmus je hloupá věc, protože všechny země ztrácejí," řekl český prezident, který je mimo jiné i jedním z předních ekonomů.

Doložil svůj názor příkladem o možném zavedení cla na čínskou ocel. Takový krok by mohl přinést jistý výnos americké ekonomice, mělo by to ovšem citelný negativní dopad na automobilový průmysl země. „Auta se vyrábí z ocelových plechů, když zdražíte tuto surovinu, zdražíte i auta a zase snížíte konkurenceschopnost automobilového průmyslu," zdůraznil prezident.

„Já jsem pro odstranění jakýchkoliv celních bariér, pokud k tomu nedojde, pak hrozí, že čínsko-americká obchodní válka ohrozí… v podstatě celý svět, včetně nás," varoval na závěr rozhovoru Miloš Zeman.