Jindrák o cenzuře v Německu: Němci se bojí sami sebe

Jindrák se v rozhovoru pro info.cz rozpovídal například o cenzuře v Německu. Když se ho moderátor zeptal, zda je pravda, že se v Německu o některých tématech zkrátka nemluví, odpověděl následovně: „Já jsem již z Německa čtyři roky zpátky. Nečtu denně média. Ale samozřejmě ta korektnost těch médií se tam dodržuje. Jsou prostě témata, o kterých se moc nemluví." Jindrák v Německu strávil několik let a dodnes tam má i známé, doplnil Štrunc.

„Ta autocenzura tam působí. A zejména ze začátku té migrační vlny to byl opravdu problém, že se o některých věcech prostě vůbec nereferovalo," dodal Jindrák a zmínil tak i téma migrace, kterému se v rozhovoru také věnoval.

Zpět k cenzuře — proč tomu ale tak je? I taková otázka v rozhovoru zazněla. Jindrák se na ni pokusil odpovědět nediplomaticky a s jakousi nadsázkou, jak sám uvádí. „Myslím si, že řada Němců se bojí sama sebe. To, co Německo způsobilo, a to, co prodělalo před těmi sedmdesáti pěti či kolika lety, je prostě pro mnoho politiků a pro společnost takovým varováním. Oni nechtějí, aby se jim to znova, jak se říká, vymklo z pod kontroly," vyjádřil svůj názor.

Také dodal, že z jeho pohledu je tedy jakási ta sebereflexe v korektnosti dána i minulostí a strachem sama ze sebe. V tomto případě tedy strachem Němců, že budou muset převzít nějakou větší odpovědnost, že budou muset táhnout některá větší témata, která byla třeba tabu. K takovým tématům patří třeba vojenská tematika, což je dnes velmi populární téma, myslí si Jindrák.

Ředitel prezidentské kanceláře se tak velmi otevřeně řečnicky zeptal: „Položil si někdo otázku, jestli jsme připraveni na to, aby Německo garantovalo naši vojenskou bezpečnost? Aby Německo mělo nejsilnější armádu v Evropě a aby Německo mělo jaderné zbraně?" Jindrák má na tuto otázku jasný názor. Jak historicky, tak psychologicky na to ještě Evropa není připravena. „Ta doba ještě nenastala," dodal.

Moderátor krom Německa zabrouzdal ale také do jiné části světa, konkrétně do Ruska . Jindráka se pak dotazoval na příspěvek, který byl uveřejněn na jeho Twitteru a týkal se jednoho ruského festivalu.

„V Praze pod patronátem prezidenta Zemana právě začíná festival Nový ruský film, který českým divákům představí 22 ruských filmů natočených v posledních 2-3 letech. Nic pro všechny ty znalce současného Ruska, kterých je v diskusích na sítích hromada, ale ostatním doporučuji," zněl příspěvek na Twitteru.

Štrunc na to navázal a zeptal se svého hosta, zda ho štve, že se o českém prezidentovi Milošovi Zemanovi občas mluví jako o „ruském trollu". Ten uvedl, že ano a že to je právě to, co psal ve svém příspěvku. „Ty lidi, kteří si to myslí, já nepřesvědčím o tom, že to tak ve skutečnosti není," zněla jeho odpověď. „Myslím si, že když prezident převezme záštitu nad festivalem filmu, není to vůbec nic špatného."

„Mně opravdu nevadí, že český a ruský prezident spolu sedí. Já jsem byl u dvou schůzek — jednají spolu velmi otevřeně a, jak říkají Němci, ve stejné výši očí. V podstatě tam nebyl náznak nějakého kremelského nařizování," pokračoval. Co mu ale vadí, je postoj většiny české společnosti: „Já si myslím, že my, Češi, nemáme takový ten antiruský afekt. (…) Prostě, obecně, cokoli je o Rusku, je špatně," prohlásil.

Závěrem ještě oznámil, že dávali dohromady také rusko-české fórum, o čemž se ale dnes bohužel jen málo ví. Navíc řada lidí toto fórum odmítla a brala jej jako nějaké „vlichocování se" Rusku.