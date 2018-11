Petr Pavel zavzpomínal na rok 1968. Ovčáček se mu ale vysmál

Na pražské Právnické fakultě UK se konala panelová diskuze s názvem „100 let Republiky: Kam směřuje Česká republika?". Jak informuje server parlamentnilisty.cz, kromě jiných významných osobností se této události zúčastnil také generál Petr Pavel.

Celou debatu moderovala Andrea Procházková, která se přítomných ptala na různé otázky. Jedním z dotazů bylo i to, zda daní hosté mají nějaký příběh z české historie, který je vždy dojme a na který si pokaždé vzpomenou. Pavel odpověděl následovně:

„To první, co si pamatuju, jsou roky kolem roku 1968. Jsou ilustrativní pro to, co se s naší zemí v tom století dělo," zavzpomínal generál. Pak se ale situace dle Pavla poněkud změnila. „Jednou přišla babička domů o prázdninách s pláčem a když jsem se ptal, co se děje, řekla mi, že nás přepadli Rusové. Mně to nešlo do hlavy, my jsme se jako děti školou povinné učili, že sovětští vojáci nás osvobodili, tak jak nás najednou mohli zase přepadnout? Ty souvislosti mi docházely až mnohem později," cituje český portál slova generála.

© AP Photo / Lehtikuva/Vesa Moilanen Už zase? Pavel opět varoval před Ruskem

Rok 1968 pro něj byl tedy jakýmsi symbolem toho, že se historie na našem území neustále „měnila". Nakonec však uvedl, že doufá, že budou české hodnoty jednou jasně nastavené a také stálé.

Dále se vyjádřil také k tomu, jakým směrem se dnes republika ubírá. „Myslím si, že směřovat by měla jednoznačně do toho tábora, ke kterému se v roce 1918 přihlásil Masaryk, to znamená k demokraciím západního typu, zatímco dnes si nejsem tak jistý, že v tom máme úplně jasno. Dnes se občas necháme unášet chimérami mostů mezi Východem a Západem," dodal Pavel. Okomentoval a srovnal i to, jaký byl život ve svazku Varšavské smlouvy a ve svazku NATO.

Tento projev se ale zřejmě mluvčímu Hradu, Jiřímu Ovčáčkovi, nelíbil, a tak na něj reagoval na sociálních sítích.

„Petr Pavel by se hlavně měl podělit o podrobnou vzpomínku na to, jak přísahal věrnost socialismu, Varšavské smlouvě, KSČ, jak schvaloval okupaci 1968, jak se chystal jako příslušník ČSLA na válku se státy NATO!" napsal Jiří Ovčáček na Twitteru.

Prostřednictvím svého příspěvku tak Petra Pavla za jeho slova a vzpomínky zkritizoval. V souvislosti s tím se na jeho twitterovém účtu strhla bouřlivá diskuze mezi uživateli dané sociální sítě.