Plivnutí do tváře všem pracujícím občanům. Okamura obvinil MO z přepychu za veřejné peníze

Tomio Okamura ve svém příspěvku na Facebooku přidává i fotografii a přímý odkaz na samotnou smlouvu. Znepokojuje ho, že státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, který spadá pod Ministerstvo obrany ČR, uzavírá smlouvy za veřejné peníze, aby si jeho vedení mohlo užívat přepych na koncertech či sportovních utkáních.

„Tak to je síla — státní podnik Vojenské lesy a statky ČR uzavřel za 480 tis. korun celoroční smlouvu s pražskou O2 Arénou na místa v luxusním skyboxovém patře se zvláštní recepcí a speciálním občerstvením, aby si vedení podniku mohlo užívat při koncertech či sportovních utkáních přepych za veřejné peníze. Tento státní podnik spadá pod Ministerstvo obrany, které již pět let vede hnutí ANO. Za tohle by měly na ministerstvu padat hlavy. Je to plivnutí do tváře všem pracujícím občanům. Na smlouvu se můžete podívat zde ve veřejném registru smluv:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4637264

Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů. A jestli se Vám to také nelíbí, SDÍLEJTE. Přeji hezký den," uvádí Okamura ve svém příspěvku.