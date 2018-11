Tenistka Šafářová končí! S kurtem se rozloučí v Austrálii

Čtyřnásobná vítězka Fed Cupu, finalistka French Open a pětinásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře má před sebou svůj poslední turnaj.

„Zdravotní komplikace byly velkým vodítkem, jak se rozhodovat. V Melbourne bych chtěla odehrát singla a debla a tím ukončit svou kariéru," uvedla finalistka French Open z roku 2015 a bývala světová jednička ve čtyřhře.

„Toho stresu a cestování už bylo opravdu hodně. Chci jít jinou cestou, která mě udělá šťastnější," uvedla Šafářová na sobotní tiskové konferenci.

„Dosáhla jsem hodně věcí, myslím si, že můžu být spokojená. Chci se vyhnout tomu, abych hrála menší turnaje a kvalifikace. To by bylo trápení a cítím, že by to tak být nemělo," uvedla také Šafářová.

O konci kariéry už Šafářová mluvila bez větších emocí.

„Měla jsem tam velkou krizi. Nikdo to neviděl, ale po porážce s Bartyovou jsem měla jasno, brečela jsem po cestě z kurtu a pak i hodně v šatně. Věděla jsem, že je konec, že už nemám zdravotně na to se vracet," oznámila 106. hráčka současného žebříčku WTA a bývalá světová pětka.

Prohlášení Šafářové přichází den poté, co její přítel Tomáš Plekanec oznámil konec kariéry v NHL.