ČT jde do protiútoku: Ovčáček mlží kolem smrti lékaře prezidenta Zemana

„Zemanův mluvčí je ‚svi*ě‘. Tak nějak by mohly napříště vypadat titulky komentářů o působení Jiřího Ovčáčka na Pražském hradě. Za předpokladu, že by převzaly tamní východní móresy a místo očekávané profesionální rozvahy a kýžené slovní elegance by jim z úst vycházela jen samá sprostota. „Zneužít zarmucující náhlé smrti člověka k útoku na pana prezidenta, to mohou jen ty největší svině mezi námi," plive od včerejška skrz Twitter na média, která informovala o tragédii před odletem Miloše Zemana z Číny. Hradní protokol při odjezdu české delegace z hotelu na letiště přitom zjevně zapomněl na prezidentova lékaře, který zatím umíral v hotelovém pokoji. A po marných dvaceti minutách čekání od prvního zjištění, že chybí na palubě letadla, Zemanova delegace bez jediné informace o osudu muže (sic!) odletěla," zahájil Zdeněk Šarapatka svůj komentář na webu Forum.24.cz.

Člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka dále uvádí, že nešlo o víkendový zájezd Slevomatu do Bílé labutě, ale o početnou zahraniční delegaci prezidenta republiky, která má být jeho protokolem zorganizována do posledního detailu, pak neukřičí ani hradní hysterka. Dále uvádí, že kontrola fyzické přítomnosti každého člena delegace před každým přesunem kolony kamkoliv a nejen v zahraničí, je totiž základní povinností protokolů od Prahy až po Aljašku. Sám Šarapatka měl s protokolem co dočinění, pracoval totiž postupně pro dva premiéry. „Zapomenout na člena vlastní delegace je prostě malér na entou!" uvádí člen Rady České televize.

„Že mohlo jít v Číně tentokráte o zbytečnou smrt, ke které by při odhalení nepřítomnosti prezidentova lékaře pracovníky Hradu ještě před odjezdem prezidentské kolony z hotelu na letiště a včasným poskytnutím pomoci nemuselo dojít, nelze vyloučit. Na tahu by měla být policie. Kdo je ‚svi*ě‘, tedy ponechme laskavé úvaze čtenáře," uvádí člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka.

Lékař Petr Halata, který byl součástí delegace hlavy státu, zemřel v úterý v Číně.