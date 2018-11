Milan Krajča: Přivezli jsme Asadovi to, co nejvíc potřebuje

„Přivezli jsme Asadovi podporu těch sil v Česku, které jsou na jeho straně," řekl Sputniku předseda Českého mírového hnutí Milan Krajča.

Krajča: Cílem naší mise bylo nejen získání aktuálních informací o situaci v Sýrii, ale především vyjádření podpory a solidarity syrskému lidu a mládeži v jejich již 7 let trvajícím zápasu o obranu Sýrie, její nezávislosti, suverenity a územní celistvosti nejen před zahraničním vměšováním ze strany Spojených států amerických, Severoatlantického paktu NATO, Evropské unie a jejich regionálních spojenců — Turecka, Izraele a reakčních monarchií Perského zálivu, ale pochopitelně i sektářským terorismem tzv. Islámského státu a jemu podobných hnutí.

Nebál jste se cesty do Damašku, vždyť v této zemi je válka?

Ne. Jednalo se totiž již o mou třetí cestu do Sýrie od začátku tamního konfliktu. Poprvé jsem ji navštívil v roce 2012 v rámci mezinárodní mírové pozorovatelské mise, tehdy také organizované Světovou radou míru a Světovou federací demokratické mládeže. Podruhé jsem měl tuto příležitost o tři roky později v roce 2015, kdy mě do Sýrie přivedla jednání s některými tamními politickými, organizacemi i členy syrské vlády. Obě dvě předchozí cesty se uskutečnily za složitých podmínek odpovídajících tehdejší vojensko-politické realitě a nebyly prosty ani dobrodružných momentů. Nyní to bylo o poznání jednoduší. Úspěchy Syrské arabské armády při postupném osvobozování jednotlivých měst a regionů z rukou tzv. Islámského státu a dalších teroristických skupin přinášejí i v hlavním městě Damašku, kde jsem byl především, významné zlepšení bezpečnostní situace.

Jak dnes vypadá Damašek? Která místa se vám podařilo navštívit?

Damašek dnes ani zdaleka nepůsobí dojmem válečného města. Všude je vidět běžný ruch. I pokud nepočítám návštěvy různých institucí, podařilo se nám navštívit celou řadu míst v hlavním městě. Na prvním místě musím zmínit starý Damašek, kde jsme se podívali do slavné Umajjovské mešity, řady křesťanských památek, tržiště Al-Hamidiyah či zdejší citadely. Mezi další místa, na která jsme se podívali, patřilo Umajjovské náměstí s velkým symbolem Damašku ve tvaru meče, rozsáhlý areál Damašské univerzity či mohutný památník neznámého vojína věnovaný padlým syrským vojákům. Během našeho pobytu v Sýrii jsme se ale dostali i mimo hlavní město. Poprvé jsem tak například zavítal do známého většinově křesťanského městečka Sednaja. Do programu byla zahrnuta také návštěva starobylé křesťanské vesnice Malula v minulosti dobyté a poničené teroristy. I z toho mála, co jsem viděl, mohu soudit, že je opravdu pozoruhodné, jak se Sýrie rychle vzpamatovává a jak se na území, které ovládá její vláda, vrací normální život. Realita dnešní Sýrie, jež jsem měl společně se svými kolegy možnost vidět na vlastní oči, se tak jeví podstatně rozdílná od obrazu, který se o této zemi snaží vytvářet většina českých médií.

Jaký byl váš program v Sýrii? S kým jste se v zemi setkal?

Program byl opravdu náročný. Jeho součástí byla například i mezinárodní konference věnovaná konfliktu v Sýrii a solidaritě se syrským lidem uskutečněná na Damašské univerzitě. Ta se uskutečnila ve velké univerzitní aule za mimořádného zájmu místních médií a za přítomnosti více než čtyř stovek zdejších studentů. Mezi jinými řečníky jsem zde měl možnost také vystoupit a podělit se o svůj pohled na současnou situaci v Sýrii i v celém regionu Středního východu. Podstatná část naší mise však byla věnována jednáním s různými představiteli syrského politického a společenského života. Setkali jsme se tak například s nejvyššími představiteli syrské Socialistické strany arabské obrody. Účastníky mise přijali předseda Lidové rady Hammouda Sabbagh, ministr zahraničních věcí Walid Muallem, předseda Všeobecné federace odborů Jamal al-Qadiri či rektor Damašské univerzity Maher Kabakibi. Zdaleka nejvýznamnější však bylo setkání s prezidentem Syrské arabské republiky Bašárem Asadem.

O čem jste na setkání s Bašárem Asadem hovořili?

Dvouhodinové setkání s prezidentem Asadem bylo mimořádně zajímavé. Syrský prezident podrobně hovořil o mnoha souvislostech konfliktu v Sýrii. Zdůraznil kupříkladu, že rozpoutání konfliktu v Sýrii bylo umožněno změnami, které ve světě nastaly na přelomu 80. — 90. let minulého století, především pak rozpadem Sovětského svazu. Zároveň zdůraznil, že pokud dnes Syrská arabská armáda vítězí, není to poprvé v historii, kdy se podařilo malému národu vojensky odrazit agresi. Své předchůdce dle něj mají Syřané v hrdinně bojujících Korejcích, Kubáncích a Vietnamcích. Prezident Syrské arabské republiky na setkání s účastníky mise ocenil mezinárodní solidaritu se Sýrií i roli, kterou mezinárodní mírové a mládežnické hnutí sehrává v pomoci syrskému lidu v jeho úspěšné snaze o ukončení konfliktu v zemi. Celé setkání, které bylo kvůli mnohonárodnostnímu složení naší delegace tlumočeno do arabštiny, angličtiny a španělštiny, probíhalo v přátelské a uvolněné atmosféře. Jsem rád, že jsem mohl při této příležitosti alespoň krátce osobně vyjádřit nejvyššímu syrskému představiteli podporu a solidaritu se spravedlivým zápasem lidu Sýrie. Mohu říci, že syrský prezident na nás při jednání zapůsobil hlubokým dojmem opravdu zodpovědného vedoucího představitele své země, schopného a odhodlaného vyvést ji ze skutku složité situace, ve které se během uplynulých let ocitla.

