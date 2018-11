Thajsko usiluje o české letouny L-39NG, uvedl Babiš

Thajsko usiluje o české cvičené letouny L-39NG, které v říjnu představila společnost Aero Vodochody. Český premiér Andrej Babiš to novinářům oznámil před odletem do Paříže, kam míří na vzpomínkové ceremonie k 100. výročí konce 1. světové války.

„Oni mají zájem o naše stíhačky, o tu naši nejnovější stíhačku, to je skutečně hi-tech vojenská technika," řekl Babiš. Thajské letectvo v současnosti využívá desítky strojů L-39 starší generace.

Letoun L-39NG je z velké části vyroben z kompozitních materiálů. V roce 2020 by měla být zahájena sériová výroba, v říjnu společnost představila takzvaný předsériový stroj, který by měl vzlétnout ke konci roku. Letoun disponuje větším doletem než jeho předchůdce, má lepší aerodynamické vlastnosti a je bezpečnější a lehčí. Aero už dříve získalo několik zakázek, například do Portugalska, USA či Senegalu. Cena je odhadována na desítky milionů dolarů.