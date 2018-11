„Rusácká svoloč opět zabíjí na našem území“ aneb když na národnosti ZÁLEŽÍ

Oleg Gubin o silvestrovské noci v centru Prahy ve stavu opilosti srazil Kolumbijku, která na následky zranění zemřela. Rus byl na kauci propuštěn a nyní se skrývá ve své vlasti. „Rusácká svoloč opět zabíjí na našem území. To Rusáci rádi a pravidelně,“ píše jeden z uživatelů pod článkem na serveru Novinky.cz.

„Je v kontaktu se mnou. Zatím nehodlá přijet do České republiky vzhledem k tomu, co se stalo, a to je změna právní kvalifikace. Zatím se trestního řízení a soudu jednoznačně nebude účastnit," cituje portál slova Leonida Kušnarenka, obhájce Olega Gubina.

Gubin byl hned po nehodě zadržen. Následně byl ale propuštěn na kauci. Po zaplacení milionové kauce odjel do Ruské federace, přestože podle informací portálu slíbil, že se nebude vyhýbat trestnímu stíhání.

V komentářích k této zprávě se rozhořel spor, zdali má národnost pachatele význam. Někteří uživatelé se nebáli ani ostřejšího slovníku.

„Rusácká svoloč opět zabíjí na našem území. To Rusáci rádi a pravidelně," píše uživatel Facebooku Petr Táborský.

„To je divný, není to hoax? To by přece žádný uvědomělý slovanský spolubratr neudělal," napsal Miroslav Beran.

Michal Černý v případu vidí kulturologický podtext: „Ukázková povaha Rusa."

Uživatel se jménem Martin Schneider upozornil na „okatost" toho, jak jsou některá média zaměřena na Rusy: „Je zvláštní, jak okatě jsou Novinky vysazeny na Rusy. Kdyby to byl Němec, Polák, Francouz či migrant, tak v titulku by byl uveden jako CIZINEC."

„To je samozřejmě špatné, ale v rámci mediálně pěstované rusofobie se jeho národnost pochopitelně hodí," prohlásil uživatel Miroslav Lazák.

Pachateli Olegu Gubinovi hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Ve hře je ale i přísnější právní kvalifikace, kdy by trest mohl být ještě vyšší. V souvislosti s tím upozornil uživatel Petr Procházka na zajímavý rozdíl mezi Rusy a Slováky. Rusovi za jeho čin hrozí vysoký trest, nehledě na to, že v březnu Noviny.cz informovaly o případu, kdy slovenský „silniční pirát" zabil při nehodě devítiletou dívku a její babičku, za což mu byl udělen trest „jen" 2,5 roku vězení s podmíněným odkladem na pět let.

„Rusovi hrozí trest v rozmezí dvanáct až dvacet let, případně i doživotí? No jo no, Rus, Slováky máme raději…," píše Procházka a přidává link na zprávu portálu Novinky.cz.

Uživatel Radek Sicili očekává zásah českého prezidenta Zemana do případu: „Jsem zvědav, jestli soudruh Zeman požádá své nadřízené v Kremlu o vydání viníka do ČR. Odpověď znáte všichni. NE, nepožádá, protože v tu dobu se mu bude Nohavica chlubit novým metálem od agenta KGB."

Iniciativu Miloše Zemana očekává i uživatel Jiří Lněníček: „No a nemohl by třeba náš pan prezident být poprvé v životě užitečný a prostřednictvím svých nadstandardních kontaktů zařídit, aby sem souzeného z Ruska dopravil vládní speciál v doprovodu několika náhodných turistů z ruské tajné služby?"

Uživatel Zdeněk Toman se ve své příspěvku zamýšlí nad tím, zdali Česká republika jde od sametové revoluce správným směrem: „Vrah z Ruska dostane od soudce čas na útěk, v Brně se kluk zastane Egypťanem napadené dívky před diskotéku, muslim ho pořeže na hlavě a dostane podmínku? Co to jako je? Za toto jsme cinkali klíči na Václaváku v roce 1989?"

